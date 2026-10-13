Trabajador Cae de 30 Metros de Altura en Local Comercial de San Pedro, NL

Un hombre de 40 años de edad resultó lesionado después de caer desde el techo de un local comercial donde se encontraba laborando, sobre la avenida Gómez Morín y Roble, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

De acuerdo con el reporte del personal de Protección Civil de Nuevo León, el trabajador se encontraba realizando labores de reforzamiento de la cubierta del techo cuando esta se desprendió, provocando que cayera al suelo desde una altura estimada a 30 metros, y se lesionara.

Paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el local comercial en San Pedro para valorar al hombre que presentó golpes en la columna y en la cabeza, por lo que requirió ser trasladado al Hospital 21 del IMSS para su atención médica especializada.

Compañeros de trabajo comentaron que el hombre traía puesta su línea de vida cuando ocurrió el accidente, aunque no fue suficiente para evitar la caída de 30 metros de altura que lo dejó herido en la columna y cabeza.

El área quedó acordonada mientras se esperaba el arribo de inspectores de Protección Civil para realizar las diligencias correspondientes y continuar con las investigaciones del accidente laboral.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH