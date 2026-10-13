Accidentes

Trabajador Cae de 30 Metros de Altura en Local Comercial de San Pedro, NL

El hombre se encontraba realizando reparaciones en el techo cuando ocurrió el accidente que lo dejó lesionado

Investigan caída de trabajador en San PedroCuerpos de emergencia y autoridades de seguridad se movilizaron al sitio para investigar el accidente. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+