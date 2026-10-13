Deportes

Surfista Mexicano Alan Cleland es Acusado de Abuso Sexual

Cleland fue seleccionado olímpico en París 2024, en donde representó a México

Alan Cleland, surfista mexicano, durante los Juegos Olímpicos de París 2024Alan Cleland, surfista mexicano, durante los Juegos Olímpicos de París 2024 | Foto: Reuters

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