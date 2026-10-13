Surfista Mexicano Alan Cleland es Acusado de Abuso Sexual

Alan Cleland, surfista mexicano que destacó por su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 y medallista de oro en los ISA World Surfing Games 2023, ha sido acusado de un presunto abuso sexual por parte de su expareja, la surfista profesional Noah Klapp, quien hizo pública una denuncia en redes sociales exponiendo los supuestos abusos.

La acusación de Klapp surge luego de que se reportó que Cleland fue suspendido por la Liga Mundial de Surf (WSL), en medio de una investigación policial por presunta agresión sexual a una menor de edad en Tahití. La presunta víctima sería una adolescente australiana quien, habría tenido una reunión privada con Cleland el pasado mes de agosto.

La WSL anunció el pasado domingo la suspensión provisional de un competidor del Men's Championship Tour de 2026, luego de que la liga tuviera conocimiento de acusaciones "de extrema gravedad". La liga indicó que la conducta presuntamente ocurrió en una reunión privada en Tahití en agosto y que su Comité Disciplinario sancionó al competidor, aunque no reveló la identidad del surfista de manera oficial.

Sin embargo, reportes en la prensa internacional detallan que Cleland era el surfista involucrado y se informó que las acusaciones en Tahití involucraban al menos a otros tres hombres.

Ante esto, Noah Klapp, de 23 años de edad, declaró que su relación con Cleland duró aproximadamente un año y comenzó cuando ella tenía 17. En una publicación realizada a través de su cuenta de Instagram, la surfista denunció abusos sexuales, físicos y verbales por parte del mexicano. "Es hora de que hable públicamente. Una vez le dije a Alan Cleland Jr. que si alguna vez me enteraba de otra víctima, compartiría toda mi verdad sobre nuestra relación", escribió Klapp.

"Es mi deber como mujer dar a conocer públicamente mi historia. Esta víctima y tal vez otras merecen todo el apoyo que necesitan", agregó la surfista. "Quiero asegurarme de que esto termine aquí, porque ya se le dio una segunda oportunidad que no merecía y demostró que sigue podrido por dentro", puntualizó.