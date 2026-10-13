Seguridad

Fiscalía de Morelos Explica Liberación del Líder de Pueblos Unidos para Rescatar a 3 Agentes

El fiscal rechaza que el crimen haya doblegado a las autoridades; la medida tiene respaldo federal

Fiscalía de Morelos Justifica Liberación del Líder de Pueblos Unidos para Rescatar a 3 AgentesLa Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Morelos en conferencia de prensa. Foto: Gobierno del Estado de Morelos

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