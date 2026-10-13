Fiscalía de Morelos Explica Liberación del Líder de Pueblos Unidos para Rescatar a 3 Agentes

La Fiscalía General del Estado de Morelos defendió este martes la liberación de José David "N", alias "El Güero Gym", presunto líder del grupo delictivo Pueblos Unidos (también conocido como La Empresa), a cambio de recuperar con vida a tres agentes de la Fiscalía Regional Oriente que fueron secuestrados en Totolapan. La dependencia sostiene que actuó conforme al protocolo nacional de atención a víctimas de secuestro.

Fernando Blumenkron, fiscal general del Estado de Morelos, expresó su total respaldo a la decisión. Rechazó que lo ocurrido pueda reducirse a la afirmación de que la delincuencia doblegó a las autoridades y pidió no analizarlo de manera aislada.

"Fue una determinación institucional, en estricto apego a derecho", afirmó.

"La vida de nuestros compañeros no era negociable. La aplicación de la justicia tampoco es renunciable", agregó.

La versión de la Fiscalía, expuesta en conferencia de prensa, es que José David "N" fue detenido en flagrancia cerca de las 14:50 horas por posesión simple de un narcótico. Luis Flores, titular de la FIDAI, explicó que ese delito no amerita prisión preventiva oficiosa —la que se impone de forma automática por ciertos delitos graves— y que el hombre no tenía orden de aprehensión. Con esas condiciones, dijo, procedía el acuerdo de libertad durante la investigación, figura que permite dejar libre a una persona mientras la indagatoria sigue su curso.

Flores relató que la detención ocurrió después de una diligencia de entrega de un inmueble asegurado en Totolapan, a cargo de personal de la Fiscalía Antisecuestros y de policías estatales. Dijo que, minutos después de iniciada, se les reportó que un generador de violencia en el municipio rondaba el lugar, y que se desplegó un operativo para evitar que atentara contra el personal. Lo calificó de exitoso, porque el equipo salió sin novedad. Preguntado por el lugar que ocupaba el detenido en la estructura de Pueblos Unidos, respondió que forma parte de la investigación y no dio más datos.

Cerca de las 16:00 horas, según la Fiscalía, se recibió el reporte del secuestro de tres agentes de la Agencia de Investigación Criminal que realizaban actos de investigación en la zona, sin relación con el operativo anterior. La exigencia de los captores fue la entrega del detenido. La Fiscalía abrió una carpeta por secuestro, designó a un asesor en manejo de crisis y negociación, y recuperó a los agentes por la noche.

Los tres presentan golpes y lesiones por disparos de arma de fuego, y están hospitalizados. Flores dijo que están "con bien". La Fiscalía no ha precisado cuándo ni cómo fueron retenidos. Presume que fue consecuencia de las reacciones del grupo delictivo, que bloqueó los accesos al pueblo, y aún no les toma declaración. Tampoco reveló con quién se negoció, al argumentar el sigilo de la investigación.

Mientras se negociaba la liberación de los agentes, se registraron balaceras, quema de patrullas y bloqueos de carreteras con transporte público en Totolapan, Tlayacapan y Atlatlahucan.

Flores informó que al menos diez personas, entre ellas José David "N", son investigadas por secuestro agravado. Aseguró que habrá órdenes de aprehensión y un operativo para detenerlas. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos anunció que se planea una acción interinstitucional con ese fin. Por su parte, el secretario de Gobierno estatal dijo que se pidió a la Coordinación General de Movilidad y Transporte verificar la participación de operadores de mototaxis y transporte colectivo en los bloqueos.

Blumenkron precisó que existe coordinación con autoridades federales, pero que en este caso intervinieron solo autoridades estatales: la Fiscalía y la policía estatal.

Desde el Gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respaldaron la decisión. Ambos sostuvieron que la prioridad absoluta era proteger la vida de los agentes ante el riesgo de una confrontación mayor en una zona poblada. García Harfuch explicó que el operativo inicial no estaba diseñado para capturar a José David "N", por lo que el personal no contaba con el estado de fuerza necesario para repeler la reacción armada. Aseguró que no habrá impunidad y que ya se planifica un nuevo operativo para concretar su captura.

En la misma conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos informó que cuatro elementos de la Guardia Nacional comisionados a esa dependencia murieron el lunes en un accidente automovilístico en la autopista La Pera-Cuautla: Noé Sandoval Velázquez, Edmundo Castro García, Antonio Bautista Castillo y José Antonio Gómez. Atribuyó el percance a las condiciones climatológicas y a una curva, desde donde tres de ellos cayeron de un puente de más de cinco metros. Dijo que portaban chaleco y casco, y pidió no mezclar el accidente con lo ocurrido en Totolapan.

Con información de N+.

CT