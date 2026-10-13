Dos Mujeres se Iban Sin Pagar Cuenta de Más de 50 Mil Pesos: Las Detuvieron en Benito Juárez

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), detuvieron a dos mujeres señaladas como probables responsables de robo a negocio sin violencia.

De acuerdo con los reportes de la SSC, las detenciones se realizaron en diferentes acciones en la alcaldía Benito Juárez. Además, se logró recuperar mercancía con un valor total de 51 mil 530 pesos.

Cabe destacar que en días recientes, la PBI ha recuperado mercancía con un valor total de 134 mil 434 pesos, como resultado de la atención oportuna de reportes en establecimientos comerciales.

Robos en tiendas departamentales

El primer hecho ocurrió en una tienda departamental ubicada en el cruce de las avenidas Insurgentes Sur y Félix Cuevas, en la colonia Del Valle, donde los oficiales atendieron el reporte del personal de Prevención de Pérdidas y detuvieron a una mujer de 20 años de edad, señalada por tomar diversos artículos con un valor de 10 mil 80 pesos e intentar salir del establecimiento sin realizar el pago correspondiente.

En una segunda intervención, realizada en un centro comercial ubicado en las calles Montecitos y Dakota, en la colonia Nápoles, de la misma alcaldía, los policías de la PBI atendieron el llamado del personal de seguridad interna de una tienda y detuvieron a una persona de 19 años de edad, quien llevaba diversas prendas de vestir y artículos con un valor aproximado de 41 mil 450 pesos dentro de una bolsa, sin acreditar su compra.

Detenidas por robo en la alcaldía Benito Juárez. Foto: SSC

En ambos casos, las personas detenidas, junto con la mercancía recuperada, fueron puestas a disposición de los agentes del Ministerio Público correspondientes, quienes iniciaron las carpetas de investigación para determinar su situación jurídica.

Con información de N+

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