Seguridad

Dos Mujeres se Iban Sin Pagar Cuenta de Más de 50 Mil Pesos: Las Detuvieron en Benito Juárez

En días recientes, la PBI ha recuperado mercancía robada con un valor total de 134 mil 434 pesos, en establecimientos comerciales

Policías de la SSCPolicías de la SSC. Foto: Facebook @Policía Ciudad de México | Archivo

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La PBI detiene a dos mujeres en Benito Juárez por robo sin violencia, recuperando mercancía de 51 mil pesos. Descubre cómo la SSC actúa ante estos casos.

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