Localizan un Cuerpo Calcinado a un Costado de la Carretera Federal México-Puebla

El cadáver calcinado de una persona fue localizado cerca de la carretera federal México-Puebla a la altura de Santa Rita Tlahuapan. Personas que caminaban por la zona reportaron el hallazgo en el paraje La Selva, cerca del kilómetro 47+500.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos policiales a bordo de la patrulla PM-201 acudieron a la zona para verificar el reporte de una persona quemada.

Al llegar, los oficiales encontraron a tres metros de la carpeta asfáltica y entre la maleza un cuerpo calcinado.

El cadáver se encontraba boca arriba, sin que se pudiera determinar si se trataba de hombre o mujer debido a las condiciones en las que quedó.

Por tal motivo, se solicitó la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

A través de la necropsia de ley se espera identificar a la víctima y la causa de la muerte; Mientras la carpeta de investigación por este caso continuará abierta por parte de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos.

Con información de N+

MCS