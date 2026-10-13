Homicidios

Localizan un Cuerpo Calcinado a un Costado de la Carretera Federal México-Puebla

Una persona con quemaduras fue hallada entre la maleza en Santa Rita Tlahuapan, las autoridades investigan su identidad y causas de muerte

Localizan a una persona calcinada en Santa Rita Tlahuapan, Puebla.Localizan a una persona sin vida en Santa Rita Tlahuapan, Puebla. Foto: N+ | Ilustrativa

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Descubren un cuerpo calcinado en Santa Rita Tlahuapan, a un costado de la carretera México-Puebla. Las autoridades trabajan para identificar a la víctima y esclarecer este caso.

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