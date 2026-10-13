Se Forma Depresión Tropical en el Pacífico: Será el Huracán Trudy y Alcanzará la Categoría 4

Una zona de baja presión localizada frente a Oaxaca se convirtió este martes en la depresión tropical Veintiuno-E, y de acuerdo con los pronósticos actuales evolucionará las próximas horas en la tormenta tropical Trudy.

En un nuevo aviso sobre la actividad ciclónica en el océano Pacífico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este fenómeno meteorológico incluso se convertirá en un poderoso huracán categoría 4 esta semana.

A las 09:00 horas, el centro del nuevo ciclón se ubicó a 650 km al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 870 km al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

Según los datos del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), su desplazamiento actual es hacia el noroeste a 17 km/h, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75.

Posible trayectoria

Aunque la trayectoria suele cambiar debido a las condiciones atmosféricas, las previsiones recientes del SMN indican que será un poderoso huracán mayor. Estos son los datos estimados al momento:

13 de octubre, 18:00 horas: Tormenta tropical Trudy, a 585 km al sur de Puerto Ángel, Oaxaca.

14 de octubre, 18:00 horas: Huracán categoría 1, a 525 km al sur-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.

15 de octubre, 18:00 horas: Huracán categoría 3, a 410 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero.

16 de octubre, 06:00 horas: Huracán categoría 4, a 340 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero.

17 de octubre, 06:00 horas: Huracán categoría 4, a 200 km al sur de Punta San Telmo, Michoacán.

18 de octubre, 06:00 horas: Huracán categoría 3, a 200 km al oeste de Punta San Telmo, Michoacán.

De acuerdo con los mapas de pronóstico, hasta el momento no se prevé un impacto directo en tierras mexicanas, pero sí afectaciones por su circulación y sus bandas nubosas. Aunque el centro del ciclón no toque tierra, sí se acercará principalmente a tierras michoacanas. Sin embargo, la trayectoria podría cambiar.

Mapa

Trayectoria prevista de nuevo ciclón tropical en el Pacífico. Imagen de satélite SMN

Intensa actividad ciclónica en el Pacífico

Este ciclón será el sistema con nombre número 19 de la actual temporada de ciclones tropicales en el Pacífico, que concluirá hasta el 30 de noviembre.

Antes se formaron nueve tormentas tropicales (Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle, Julio y Norbert), así como nueve huracanes (Fausto, Genevieve, Karina, Lowell, Marie, Odalys, Polo, Rachel y Simon).

Cabe señalar que los últimos cuatro sistemas que se formaron en el Pacífico evolucionaron a poderosos huracanes mayores (categoría 3 o superior).

Y es que en este litoral actualmente se encuentra el fenómeno climatológico El Niño, que calienta la superficie marina y eso se convierte en combustible para los ciclones.

SPB