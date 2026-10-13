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Se Forma Depresión Tropical en el Pacífico: Será el Huracán Trudy y Alcanzará la Categoría 4

Conoce aquí la ubicación y posible trayectoria del nuevo ciclón, según previsiones del Servicio Meteorológico Nacional

Imagen de satélite que muestra a la depresión tropical Veintiuno-E frente a Oaxaca. SMNImagen de satélite que muestra a la depresión tropical Veintiuno-E frente a Oaxaca. SMN

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