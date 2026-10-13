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¿Huracán Trudy 2026 Próximo a Formarse? Mapa Muestra Dónde se Ubica Posible Nuevo Ciclón

La Comisión Nacional el Agua activa la vigilancia de una zona de baja presión con potencian ciclónico en el Pacífico mexicano

Afectaciones de la tormenta Boris en Guerrero, en junio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAfectaciones de la tormenta Boris en Guerrero, en junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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