¿Huracán Trudy 2026 Próximo a Formarse? Mapa Muestra Dónde se Ubica Posible Nuevo Ciclón

Organismos meteorológicos nacionales e internacionales activaron la vigilancia de una zona de baja presión que podría convertirse en ciclón tropical en las siguientes horas, nuevamente en el océano Pacifico.

Actualmente, en este litoral se localiza el huracán Simon que avanza rumbo a territorio mexicano, pero ahora se encendieron las alertas por otro posible nuevo ciclón.

Se trata de una zona de baja presión que ya tiene 100% de posibilidad de convertirse en depresión tropical al sur-sureste de México en las siguientes 48 horas.

LIVEBLOG N+: Huracán Simon En Vivo Hoy: Últimas Noticias del Ciclón Tropical en el Pacífico Mexicano

En caso de que evolucione, se convertirá en la tormenta tropical Trudy y será el fenómeno meteorológico número 19 de la actual temporada de ciclones tropicales en el Pacífico, que concluirá hasta el 30 de noviembre.

Antes se formaron nueve tormentas tropicales (Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle, Julio y Norbert), así como nueve huracanes (Fausto, Genevieve, Karina, Lowell, Marie, Odalys, Polo, Rachel y Simon).

Cabe señalar que los últimos cuatro sistemas que se formaron en el Pacífico evolucionaron a poderosos huracanes mayores (categoría 3 o superior).

Y es que en este litoral actualmente se encuentra el fenómeno climatológico El Niño, que calienta la superficie marina y eso se convierte en combustible para los ciclones.

Ante ello, la posible tormenta Trudy también podría evolucionar en un huracán. Aquí te informamos dónde se localiza:

De acuerdo con información de la Comisión Nacional el Agua (Conagua), la zona de baja presión con potencial ciclónico se ubica exactamente a 680 km al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y se mueve al oeste-noroeste a 16 km/h.

Por esa razón, la autoridades activaron la vigilancia al sur de Oaxaca y Chiapas, para en caso de ser necesario implementar acciones preventivas y de protección a la población mexicana.

Según datos de la Conagua, la evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical.

Depresión tropical: Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora.

Tormenta tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que estos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad, se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.

Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa, el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

SPB