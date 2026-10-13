Huracán Simon Hoy: Ubicación y Trayectoria Actual del Ciclón Categoría 1 en el Pacífico Mexicano

El huracán Simon ―de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson― seguirá su desplazamiento en el Pacífico mexicano y ocasionará lluvias fuertes, vientos y oleaje elevado en varios estados, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ante ello, en N+ te informamos dónde se localiza el ciclón y cuál será su trayectoria este martes y los siguientes días.

A las 06:00 horas, Simon se localizó a 155 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 320 km al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

Se desplaza hacia el oeste-noroeste lentamente, a solo 6 km/h, con vientos máximos sostenidos de 150 km/h y rachas de 185 km/h.

De acuerdo con el SMN, su circulación generará lluvias muy fuertes en Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes en Jalisco.

Así como vientos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas Nayarit y Sinaloa.

El Meteorológico Nacional alertó que las precipitaciones generadas por el sistema podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados mencionados.

Por dicha razón, las autoridades informaron que se mantiene zona de prevención por efectos de vientos de huracán en las Islas Marías; zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Escuinapa hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa; así como zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Escuinapa, Sinaloa.

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De acuerdo con las previsiones, Simon continuará su trayectoria frente a costas jaliscienses como huracán categoría 1 este martes.

Se mantendrá con esa potencia al menos hasta el 16 de octubre y luego se debilitará a tormenta tropical, previsiblemente a 50 km al sur-suroeste de Altata, Sinaloa.

Los nuevos pronósticos señalan que podría tocar tierra como tormenta o remanentes, entre el 17 y 18 de octubre, al este-sureste de Topolobampo.

Ante la presencia del ciclón tropical, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada por medios oficiales y pidió evita cruzar ríos o arroyos, no realizar actividades marítimas y atender las indicaciones de las autoridades locales de Protección Civil.

SPB