Tiempo

Huracán Simon Hoy: Ubicación y Trayectoria Actual del Ciclón Categoría 1 en el Pacífico Mexicano

El sistema mantiene su avance frente a costas nacionales; conoce aquí cuándo podría tocar tierra de acuerdo con la actualización de los pronósticos

Olas rompiendo contra edificios frente a la playa mientras Simon permanece frente a la costa del Pacífico de México, el 12 de octubre de 2026. Foto: ReutersOlas rompiendo contra edificios frente a la playa mientras Simon permanece frente a la costa del Pacífico de México, el 12 de octubre de 2026. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+