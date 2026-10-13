Localizan sin Vida a Niña de Ocho Años en Villas de Santiago, Querétaro

Una niña de ocho años fue localizada sin vida al interior de una vivienda ubicada en la colonia Villas de Santiago, al norte de la capital queretana.

El reporte se generó luego de que un familiar encontrara a la menor inconsciente dentro del domicilio, situado en la calle Santiago de la Cuesta, por lo que solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos y elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes confirmaron que la niña ya no contaba con signos vitales.

Tras el hallazgo, se notificó a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que realizará las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las causas del fallecimiento.