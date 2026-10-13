Seguridad

Localizan sin Vida a Niña de Ocho Años en Villas de Santiago, Querétaro

Un familiar solicitó apoyo de emergencia luego de encontrar a la pequeña inconsciente dentro de su domicilio, al norte de la ciudad

Fiscalía Investiga Muerte de Niña de Ocho Años en QuerétaroFiscalía Investiga Muerte de Niña de Ocho Años en Querétaro. Foto: N+

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La autoridad ministerial realizará las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento.

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