Seguridad

Servidores Públicos y Exfuncionario Simulan Muerte para Cobrar Seguro en Michoacán

La investigación señala que se habría documentado un fallecimiento ficticio para reclamar una póliza

Servidores Públicos y Exfuncionario Simulan Muerte para Cobrar Seguro en MichoacánServidores Públicos y Exfuncionario Simulan Muerte para Cobrar Seguro en Michoacán. Foto: Fiscalía Michoacán

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Detenidos en Michoacán por falsificar documentos y simular muerte para cobrar seguro. La Fiscalía investiga a fondo

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