Servidores Públicos y Exfuncionario Simulan Muerte para Cobrar Seguro en Michoacán

Cuatro servidores públicos y un exfuncionario de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) fueron detenidos por su presunta participación en la simulación de una muerte y la falsificación de documentos para cobrar una póliza de seguro.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, los investigados habrían registrado el supuesto fallecimiento de una persona que en realidad seguía con vida, mediante documentos relacionados con un presunto homicidio culposo derivado de un accidente de tránsito.

La aseguradora realizó un primer pago por una suma de varios miles de pesos, pero posteriormente detectó irregularidades en la carpeta de investigación y presentó una denuncia que dio origen a las indagatorias.

La FGE identificó a los detenidos como Edilberto 'N', agente del Ministerio Público; J. Jesús 'N', perito criminalista; Oscar David 'N', perito médico forense, y Arturo 'N', policía de investigación. Los cuatro se desempeñaban como servidores públicos de la Fiscalía estatal.

También fue detenido Diego 'N', quien trabajó como perito químico en la misma institución.

Las cinco personas son investigadas por su posible participación en los delitos de falsificación o alteración y uso indebido de documentos, así como ejercicio ilícito del servicio público, en agravio de la compañía aseguradora y de la sociedad.

Según el reporte de la Fiscalía, dos de las órdenes de aprehensión se cumplimentaron en Puruándiro, una en Lázaro Cárdenas y otra en Morelia, Michoacán.

La quinta detención, correspondiente a Diego 'N', se realizó en Guanajuato, con apoyo de la Fiscalía de esa entidad.

Las órdenes judiciales fueron emitidas por un juez de control de la región de La Piedad. Las personas detenidas serán presentadas ante la autoridad jurisdiccional, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía de Michoacán informó que las investigaciones continúan y señaló que las actuaciones se realizan bajo el principio de presunción de inocencia y con respeto al debido proceso.