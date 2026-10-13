Accidentes

Muere Trabajador en Construcción del Hospital Regional del IMSS en Saltillo

El hombre cayó de una altura aproximada de 8 metros en la colonia Postal Cerritos

El hombre cayó de una altura aproximada de 8 metros en la colonia Postal CerritosEl trabajador habría sufrido de una caída dentro de la construcción de un hospital del IMSS. Foto: N+

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El trabajador habría sufrido de una caída dentro de la construcción de un hospital del IMSS

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