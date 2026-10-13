Un trabajador de la construcción perdió la vida la mañana de este martes, luego de sufrir una caída mientras realizaba labores en la obra del Hospital Regional del IMSS, en Saltillo, Coahuila.

Los hechos se reportaron cerca de las 9:45 horas, cuando se alertó sobre la caída de una persona desde una altura aproximada de 8 metros, al interior de la construcción ubicada sobre el Eje 5 del Centro Metropolitano, en la colonia Postal Cerritos.

De acuerdo con la información disponible, una persona realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un primer intento por auxiliar al trabajador. Posteriormente, paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias de la Secretaría de Salud acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, únicamente pudieron confirmar el deceso.

Al lugar también arribaron elementos de la Policía Municipal y agentes de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), quienes presuntamente no pudieron ingresar al área de la obra, debido a que los encargados del proyecto cerraron el acceso correspondiente a la puerta uno.

Hasta el momento, esta es la información que se conoce sobre el fallecimiento del trabajador, mientras los datos relacionados con el hecho continúan en proceso.