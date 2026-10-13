Trabajadores del IMSS Cierran Bulevar Venustiano Carranza en Saltillo

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila se unieron a la marcha nacional convocada para este martes, con el objetivo de exigir mejores condiciones laborales, un salario digno y mayores prestaciones.

En Saltillo, enfermeras y personal de distintas áreas cerraron la intersección del bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría como medida de protesta. Asimismo, mantienen un plantón frente a las instalaciones de la Sección XII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, ubicadas en la calle Manuel Doblado.

Entre las principales peticiones de los trabajadores se encuentran un salario digno y mejores condiciones para el retiro, además de la contratación de más personal y el abastecimiento de insumos para las unidades médicas. Señalaron que, en ocasiones, no cuentan con materiales básicos, como gasas y alcohol, necesarios para brindar atención a los pacientes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Personal del IMSS Bloquea Vialidades y Mantienen Plantón en Saltillo, Coahuila

En esta movilización participaron más de 100 trabajadores de los hospitales generales de zona número uno y dos, así como de las unidades de medicina familiar 73, 89 y 82, además de personal de guarderías.

Pese a las reuniones que se han llevado a cabo, los manifestantes mantienen su postura inicial y continúan con sus exigencias de un aumento salarial y mejores prestaciones laborales, a fin de obtener una respuesta a sus demandas.