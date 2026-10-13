Marchas

Trabajadores del IMSS Cierran Bulevar Venustiano Carranza en Saltillo

Actualmente mantienen un plantón frente a las instalaciones de la Sección XII del SNTSS ubicadas en la calle Manuel Doblado

Actualmente mantienen un plantón frente a las instalaciones de la Sección XII del SNTSS ubicadas en la calle Manuel DobladoLos trabajadores cerraron la intersección del bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría. Foto: N+

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Los trabajadores cerraron la intersección del bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría

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