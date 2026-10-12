Un joven de 18 años cayó a una alcantarilla de 15 metros de profundidad sobre la carretera Torreón-San Pedro, a la altura de la calle Alonso Aguirre y periférico.

El reporte, ingresó a las 21:55 horas del sábado al sistema de emergencias, donde se alertó que un joven se encontraba dentro de un pozo profundo, adelante del Nudo Mixteco. De inmediato se canalizó el auxilio a Bomberos.

El joven fue identificado como Luis Ángel, trabajador de un restaurante ubicado sobre el bulevar Independencia, quien se dirigía a su domicilio en el Fraccionamiento Ana cuando ocurrió el accidente.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes con equipo especializado y en un trabajo coordinado lograron rescatarlo y ponerlo a salvo.