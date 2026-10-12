Accidentes

Joven Cae a Alcantarilla de 15 Metros en Carretera Torreón-San Pedro

Luis Angel se dirigía a su casa en el Fraccionamiento Ana cuando ocurrió el accidente

Joven Cae a Alcantarilla de 15 Metros en Carretera Torreón-San PedroLos servicios de emergencia realizaron un trabajo coordinado y usaron equipo especializado para realizar el monitoreo de rescate. Foto: N+

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El joven fue rescatado de una alcantarilla por elementos de Protección Civil y Bomberos

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