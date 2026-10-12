Accidentes

Investigan Descarrilamiento de Tren en los Límites de Veracruz y Puebla

Parte de la carga terminó fuera de los vagones, a un costado de la infraestructura ferroviaria, con posibles pérdidas para el transporte de mercancías

El descarrilamiento de un tren en Veracruz dejó granos esparcidos y pérdidas económicasEl descarrilamiento de un tren en Veracruz dejó granos esparcidos y pérdidas económicas. Foto: Miguel Montes de Oca

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Tren de carga descarrila entre El Mezquite y Tecamalucan, Veracruz. No hay heridos, pero se investigan posibles causas de este accidente

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