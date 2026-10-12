Investigan Descarrilamiento de Tren en los Límites de Veracruz y Puebla

Se registró el descarrilamiento de varias tolvas de un tren de carga que transportaba granos. Los primeros reporte indican que los hechos ocurrieron en el tramo ferroviario ubicado entre las comunidades de El Mezquite y Tecamalucan, en el municipio de Acultzingo, cerca de la zona limítrofe con el estado de Puebla.

Tras el incidente, parte del producto quedó esparcido a un costado de las vías, lo que habría ocasionado pérdidas de la mercancía.

Hasta el momento se descartan víctimas mortales, lesionados o alguna vivienda dañada. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del descarrilamiento y revisar las condiciones de la infraestructura ferroviaria.

Entre las líneas de investigación se contempla la posibilidad de que el hecho haya sido provocado, ya que en esa zona el índice delictivo es alto, catalogado como un foco rojo en la carretera hacia Puebla.