Accidentes

Cae Plafón en Hospital Infantil de Veracruz: IMSS Responde

Parte del techo colapsó en la Torre Pediátrica de Veracruz. Autoridades confirmaron que la atención médica sigue sin interrupciones

Plafón cae en hospital infantil de Veracruz.Plafón cae en hospital infantil de Veracruz. Foto: Yunuet Segovia

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Parte del techo cae sobre camas en hospital de Veracruz, pero IMSS confirma que no hay lesionados. Servicios médicos siguen operando.

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