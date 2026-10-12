Cae Plafón en Hospital Infantil de Veracruz: IMSS Responde

Las voceras de los pacientes oncológicos de la Torre Pediátrica de Veracruz divulgaron imágenes de la caída de un plafón del quinto piso del hospital.

Señalaron que parte del techo cayó sobre camas de pacientes. Tras el incidente el IMSS-Bienestar afirmó que no hubo personas lesionadas.

A través de un comunicado el IMSS-Bienestar informó que los servicios médicos continúan operando con normalidad, sin interrupciones en la atención hospitalaria.

Además de que ya hay personal especializado realiza una revisión técnica para determinar las causas del desprendimiento de una sección del plafón.

En el comunicado se agrega que 'tras lo ocurrido, personal del hospital inspeccionó la zona y aplicó medidas de seguridad. No se registraron personas lesionadas y las y los pacientes fueron reubicados para dar continuidad a su atención médica'.