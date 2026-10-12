Marchas

Trabajadores del Hospital Central Bloquean Glorieta González Bocanegra en SLP

El personal médico y de enfermería señaló que las carencias de material persisten desde hace años y afectan la atención a los pacientes

Personal del Hospital Central de SLP Protesta por Falta de InsumosPersonal del Hospital Central de SLP Protesta por Falta de Insumos. Foto: N+

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La movilización provocó complicaciones en una zona de alta circulación comercial y escolar, donde agentes viales acudieron para atender el tránsito.

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