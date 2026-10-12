Trabajadores del Hospital Central Bloquean Glorieta González Bocanegra en SLP

Trabajadores y trabajadoras del Hospital Central 'Ignacio Morones Prieto', en la capital potosina, se sumaron a las manifestaciones del sector salud registradas en los últimos días a nivel local y nacional, para exigir mejores condiciones laborales y el abasto de insumos médicos.

La mañana de este lunes, los inconformes bloquearon la glorieta González Bocanegra, ubicada frente al hospital, lo que provocó afectaciones viales en la zona.

El personal médico y de enfermería ya laboraba bajo protesta desde días anteriores, en medio de las inconformidades por las condiciones en las que deben desempeñar sus funciones.

Entre sus principales demandas, denunciaron la falta de insumos y material necesario para trabajar, una problemática que, aseguraron, persiste desde hace años sin que se haya logrado resolver.

Los trabajadores lamentaron que estas carencias repercuten directamente en la atención que reciben los pacientes.

Debido a las complicaciones viales ocasionadas por el bloqueo en esta zona comercial y escolar, fue necesaria la presencia de elementos de la Policía Vial para atender la situación.