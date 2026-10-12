Van 18 Liberados tras Disturbios en Marcha por el Agua Contaminada en Guadalajara

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que ocho personas fueron liberadas este lunes luego de los actos violentos registrados en Guadalajara, durante la manifestación realizada en el exterior de Casa Jalisco en contra del agua contaminada.

Con ello suman 18 manifestantes en libertad, de los 39 detenidos el domingo, indicó la dependencia estatal en redes sociales.

De acuerdo con la información oficial, esta madrugada fueron liberados un hombre identificado como Gustavo 'N', así como Hannia Montserrat 'N', quien también proporcionó el nombre de Alma Rosa 'N'.

Posteriormente, se liberó a Fernanda Maytte 'N', Azucena 'N', Wendy Danae 'N', Joceline del Cielo 'N', Luis Ricardo 'N' y Eduardo Daniel 'N'.

“El agente del Ministerio Público dictaminó su libertad con base en el Artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que les permite continuar con la integración de las respectivas carpetas de investigación sin la necesidad de que estén en prisión preventiva”, explicó la Fiscalía jalisciense.

Según la autoridad, las personas fueron puestas a disposición por los delitos de ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad, “mismos que serán investigados”.

“Es importante señalar que el agente del Ministerio Público de esta Fiscalía Estatal cuenta con 48 horas para definir la situación legal de las personas puestas a disposición. Reiteramos el compromiso con la investigación de delitos para procurar la justicia en cada caso”, añadió.

Ayer domingo 11 de octubre, una protesta contra la mala calidad del agua en Guadalajara escaló a enfrentamientos entre manifestantes y policías antimotines afuera de Casa Jalisco.

El Gabinete de Seguridad del estado informó inicialmente que la protesta había dejado saldo de 39 detenidos y 59 lesionados (28 policías y 31 civiles).

Los hechos ocurrieron luego de una marcha multitudinaria, en la que los manifestantes se toparon con vallas.

De acuerdo con agencias, un grupo intentó avanzar empujando a los policías con agua sucia y piedras, por lo que los guardias respondieron con gas lacrimógeno.

La trifulca duró al menos dos horas, donde los policías se enfrentaron con un bloque de la manifestación que arrojaba piedras, latas y botellas contra la valla antimotines. Se indicó que las autoridades también dispersaron a los inconformes con chorros de agua desde una pipa.

Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia de prensa matutina que el Gobierno de Jalisco debe informar y explicar lo sucedido.

Reiteró su rechazo a la represión y también a la violencia en las manifestaciones.

“Nosotros no estamos de acuerdo con la represión, incluso cuando ponemos las vallas en Palacio Nacional, cuando hay grupos que utilizan artefactos, martillos y otros mecanismos para dañar edificios patrimoniales o incluso que puedan dañar a personas, en vez de un enfrentamiento con la policía, preferimos poner esas vallas que eviten un enfrentamiento”, dijo.

SPB