Marchas

Van 18 Liberados tras Disturbios en Marcha por el Agua Contaminada en Guadalajara

Siguen detenidas 21 personas por la manifestación del pasado fin de semana, de acuerdo con información de la Fiscalía de Jalisco

Disturbios durante marcha en Jalisco. Foto: CuartoscuroDisturbios durante marcha en Jalisco. Foto: Cuartoscuro
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