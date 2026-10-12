Sheinbaum Pide que Gobierno de Jalisco Explique Represión a Manifestación por Agua Contaminada
La mandataria nacional señala que se debe abrir el diálogo; reitera desacuerdo con uso de la violencia en las protestas
La mandataria nacional señala que se debe abrir el diálogo; reitera desacuerdo con uso de la violencia en las protestas
Luego de los enfrentamientos y detenciones durante una protesta contra el agua contaminada en Guadalajara, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su desacuerdo con el uso de la violencia en las manifestaciones.
“Siempre hemos creído en las manifestaciones pacíficas. No debe haber represión; debe abrirse el diálogo, y tampoco debe haber manifestaciones violentas”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.
Expuso que es responsabilidad del Gobierno de Jalisco explicar “por qué usaron agua y lacrimógenos, si es que los usaron, para afrontar una manifestación”.
El domingo 11 de octubre, una protesta contra la mala calidad del agua en Guadalajara escaló a enfrentamientos entre manifestantes y policías antimotines afuera de Casa Jalisco.
El Gabinete de Seguridad del estado informó que la protesta dejó saldo de 39 detenidos y 59 lesionados (28 policías y 31 civiles).
Según informaron agencias, los manifestantes se toparon con vallas en su marcha, pero un grupo intentó avanzar empujando a los policías con agua sucia y piedras, por lo que los guardias respondieron con gas lacrimógeno.
Cuestionada sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que no está de acuerdo con el uso de la violencia en las manifestaciones.
“El gobernador de Jalisco tiene que informar sobre este tema porque fue una decisión que ellos tomaron. Por qué tomaron esta decisión... y que den los nombres de todas las personas detenidas.
“Nosotros no estamos de acuerdo con la represión, incluso cuando ponemos las vallas en Palacio Nacional, cuando hay grupos que utilizan artefactos, martillos y otros mecanismos para dañar edificios patrimoniales o incluso que puedan dañar a personas, en vez de un enfrentamiento con la policía, preferimos poner esas vallas que eviten un enfrentamiento”, dijo.
La titular del Ejecutivo federal explicó que en Jalisco se vive un tema relacionado con la contaminación del agua y dijo que el gobernador Pablo Lemus ha planteado una serie de soluciones.
“Hoy tienen una reunión parte del equipo del gobernador con la Comisión Nacional del Agua. Nosotros lo que no estamos de acuerdo es apoyar la privatización del servicio del agua, y que en todo caso, técnicamente resolvamos conjuntamente, con recursos comunes, el problema de la contaminación del agua en Jalisco, que es un problema y hay que atenderlo”, informó.
Sheinbaum reiteró que lo importante es resolver la contaminación del agua y ponerse de acuerdo en qué acciones inmediatas tienen que hacerse y qué obras de infraestructura tienen que desarrollarse para resolver el problema de fondo.
Ante la detención de personas por la manifestación, añadió que todo tiene que resolverse de manera pacífica.
Comentó que muchas veces la fuerza pública debe contener, “pero una cosa es contener y otra cosa es reprimir. En este caso, el gobierno de Jalisco tiene que explicar”.
SPB