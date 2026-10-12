Sheinbaum Pide que Gobierno de Jalisco Explique Represión a Manifestación por Agua Contaminada

Luego de los enfrentamientos y detenciones durante una protesta contra el agua contaminada en Guadalajara, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su desacuerdo con el uso de la violencia en las manifestaciones.

“Siempre hemos creído en las manifestaciones pacíficas. No debe haber represión; debe abrirse el diálogo, y tampoco debe haber manifestaciones violentas”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Expuso que es responsabilidad del Gobierno de Jalisco explicar “por qué usaron agua y lacrimógenos, si es que los usaron, para afrontar una manifestación”.

El domingo 11 de octubre, una protesta contra la mala calidad del agua en Guadalajara escaló a enfrentamientos entre manifestantes y policías antimotines afuera de Casa Jalisco.

El Gabinete de Seguridad del estado informó que la protesta dejó saldo de 39 detenidos y 59 lesionados (28 policías y 31 civiles).

Según informaron agencias, los manifestantes se toparon con vallas en su marcha, pero un grupo intentó avanzar empujando a los policías con agua sucia y piedras, por lo que los guardias respondieron con gas lacrimógeno.