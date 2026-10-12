Marchas

Sheinbaum Pide que Gobierno de Jalisco Explique Represión a Manifestación por Agua Contaminada

La mandataria nacional señala que se debe abrir el diálogo; reitera desacuerdo con uso de la violencia en las protestas

Marcha por mala calidad del agua en Guadalajara, el 11 de octubre de 2026. Foto: CuartoscuroMarcha por mala calidad del agua en Guadalajara, el 11 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro
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