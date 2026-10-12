Trabajadores del IMSS Mantienen Protestas en Chihuahua

La mañana de este lunes se informó que continúan las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en distintas partes del estado de Chihuahua, en las que participan alrededor de 14 mil personas.

Desde el pasado jueves, empleados del instituto se han sumado a los paros en rechazo a las condiciones del incremento salarial acordado, así como por otras demandas relacionadas con sus condiciones laborales.

A estas exigencias se suman las mejoras en las instalaciones y el abastecimiento de insumos necesarios para hacer su trabajo, ya que algunos empleados aseguran que deben comprar sus propios materiales.

En Ciudad Juárez, los manifestantes permanecían este lunes en las instalaciones del sindicato del Seguro Social, donde mantenían bloqueada la intersección de la avenida Vicente Guerrero, entre Adolfo López Mateos y Adolfo de la Huerta. Señalaron que continuarán en el lugar hasta llegar a un acuerdo con las autoridades federales.

Por su parte, en la ciudad de Chihuahua, los trabajadores continuaban con las manifestaciones en el exterior de las instalaciones sindicales de la Sección 8, donde mantienen sus exigencias de un retiro digno y un incremento salarial que consideren suficiente.

Mientras continúan las protestas, los empleados están a la espera de la votación programada para el próximo miércoles 14 de octubre, en la que podrán pronunciarse sobre la propuesta salarial.