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Trabajadores del IMSS Mantienen Protestas en Chihuahua

Las manifestaciones continúan en las instalaciones sindicales de Ciudad Juárez y la capital del estado

Mantienen Protestas en ChihuahuaMantienen Protestas en Chihuahua. Foto: N+

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Continúan las manifestaciones del IMSS en Ciudad Juárez y Chihuahua. Empleados demandan condiciones dignas y abastecimiento de insumos.

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