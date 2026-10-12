Bloqueo en Gustavo Baz Hoy: Trabajadores del IMSS Cierran esta Zona en Naucalpan

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) salieron nuevamente a protestar en calles de la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

En el municipio mexiquense de Naucalpan, un grupo de trabajadores del Hospital General de Zona No. 194 realizan una protesta desde las 8:00 horas, en la avenida Gustavo Baz.

Se tenía previsto que realizaran una marcha hasta la sede sindical, sin embargo, luego de una votación decidieron mantenerse en los carriles centrales de la vía.

Personal de Tránsito municipal está desviando la circulación hacia la Avenida 1 de Mayo. El hospital opera de manera normal, a pesar de la protesta.

Protestas en la CDMX

Trabajadores activos y jubilados del IMSS continúan protestando en dos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc, en la capital del país.

El primer plantón se encuentra en las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicadas en avenida Paseo de la Reforma número 476, colonia Juárez. Como alternativas viales se pueden usar Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

El segundo punto de protesta está frente al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en Zamora número 107, colonia Condesa.

Con información de N+