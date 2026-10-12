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Bloqueo en Gustavo Baz Hoy: Trabajadores del IMSS Cierran esta Zona en Naucalpan

Personal de Tránsito municipal está desviando la circulación hacia la Avenida 1 de Mayo

Protesta de trabajadores del IMSS en Naucalpan, EdomexProtesta de trabajadores del IMSS en Naucalpan, Edomex. Foto: N+

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Trabajadores del IMSS cierran Gustavo Baz en Naucalpan. A pesar del bloqueo, el Hospital General de Zona No. 194 sigue operando. Conoce más sobre la protesta.

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