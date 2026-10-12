Seguridad

Hombre Muere Tras ser Neutralizado por Policías en la Col. Satélite de Querétaro

La intervención ocurrió tras un reporte al 9-1-1 por una presunta amenaza contra dos personas al interior de un inmueble

Hombre Muere Durante Intervención Policial en la Colonia SatéliteHombre Muere Durante Intervención Policial en la Colonia Satélite. Foto:N+

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La Fiscalía estatal quedó a cargo de las diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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