Hombre Muere Tras ser Neutralizado por Policías en la Col. Satélite de Querétaro

Un hombre perdió la vida luego de ser neutralizado por policías municipales de Querétaro, quienes acudieron a un inmueble ubicado sobre Paseo de las Peñas, en la colonia Satélite, tras recibir un reporte de emergencia por una presunta amenaza con machete contra dos personas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ), al llegar al sitio, los oficiales encontraron al sujeto amagando a una mujer y a un hombre. Los elementos le solicitaron que desistiera; sin embargo, presuntamente intentó agredir a las víctimas.

Ante esta situación, y luego de agotar los comandos verbales, los policías utilizaron sus armas de cargo para repeler la agresión.

Al lugar acudieron servicios de emergencias médicas, cuyos paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La zona quedó resguardada y se notificó a la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), instancia que llevará a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.