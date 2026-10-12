Seguridad

Marina Asegura Más de 1.2 Toneladas de Presunta Cocaína Frente a las Costas de Oaxaca

Seis personas fueron detenidas durante el operativo frente a Huatulco

Marina asegura embarcacion con cocaina en costas de OaxacaMarina asegura embarcacion con cocaina en costas de Oaxaca. Foto: SSC

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