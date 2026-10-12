Marina Asegura Más de 1.2 Toneladas de Presunta Cocaína Frente a las Costas de Oaxaca

Durante una operación marítima, la Secretaría de Marina (Marina), a través de la Armada de México, en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos, aseguró una embarcación que llevaba a bordo presunta cocaína en las costas de Huatulco, Oaxaca. Hay 6 personas detenidas por estos hechos.

Dentro de la embarcación aseguraron 46 bultos con aproximadamente 1,268 kilos de presunta cocaína cuando se encontraban a aproximadamente 366 millas náuticas al sur de Huatulco, Oaxaca.

Marina asegura 1.2 toneladas de cocaína en costas Huatulco, Oaxaca. Foto: SSPC

La operación se realizó a través de un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima, con el despliegue de embarcaciones y unidades terrestres de la Armada de México, a través de la que fue posible comprobar la existencia de una presunta carga ilícita.

Los efectos asegurados fueron trasladados a la Vigésima Segunda Zona Naval, en Puerto Chiapas, Chiapas, donde posteriormente serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para determinar ministerialmente el peso de la sustancia incautada.

Esta cantidad se sumará a las más de 90 toneladas de droga aseguradas en el mar por personal naval durante la presente administración.

Marina asegura 1.2 toneladas de cocaína en costas de Oaxaca. Foto: SSPC

El decomiso representa una afectación económica estimada en 289 millones 104 mil pesos para los grupos delictivos y evitó que aproximadamente 2 millones 536 mil dosis de droga llegaran a la población.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y en funciones de Guardia Costera, mantiene operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para combatir las actividades ilícitas en aguas nacionales, reducir la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales y contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho.

TLS