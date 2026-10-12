Marina Asegura Más de 1.2 Toneladas de Presunta Cocaína Frente a las Costas de Oaxaca
Seis personas fueron detenidas durante el operativo frente a Huatulco
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Durante una operación marítima, la Secretaría de Marina (Marina), a través de la Armada de México, en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos, aseguró una embarcación que llevaba a bordo presunta cocaína en las costas de Huatulco, Oaxaca. Hay 6 personas detenidas por estos hechos.
Dentro de la embarcación aseguraron 46 bultos con aproximadamente 1,268 kilos de presunta cocaína cuando se encontraban a aproximadamente 366 millas náuticas al sur de Huatulco, Oaxaca.
La operación se realizó a través de un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima, con el despliegue de embarcaciones y unidades terrestres de la Armada de México, a través de la que fue posible comprobar la existencia de una presunta carga ilícita.
Los efectos asegurados fueron trasladados a la Vigésima Segunda Zona Naval, en Puerto Chiapas, Chiapas, donde posteriormente serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para determinar ministerialmente el peso de la sustancia incautada.
Esta cantidad se sumará a las más de 90 toneladas de droga aseguradas en el mar por personal naval durante la presente administración.
El decomiso representa una afectación económica estimada en 289 millones 104 mil pesos para los grupos delictivos y evitó que aproximadamente 2 millones 536 mil dosis de droga llegaran a la población.
La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y en funciones de Guardia Costera, mantiene operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para combatir las actividades ilícitas en aguas nacionales, reducir la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales y contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho.
TLS