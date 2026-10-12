Seguridad

Caso Dafne: Realizan Audiencia Contra Gabriel 'N' en Ciudad Mante, Tamaulipas

El acusado llegó acompañado de su abogado, quien manifestó confiar en las pruebas presentadas y en los alegatos finales para el desarrollo de la audiencia

Caso Dafne: Realizan Audiencia Contra Gabriel 'N' en Ciudad Mante, TamaulipasCaso Dafne: Realizan Audiencia Contra Gabriel 'N' en Ciudad Mante, Tamaulipas. Foto: N+

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Gabriel 'N' enfrenta hoy una audiencia decisiva en Tamaulipas por el caso de violación equiparada contra su hija Dafne.

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