Caso Dafne: Realizan Audiencia Contra Gabriel 'N' en Ciudad Mante, Tamaulipas

Hoy lunes, se lleva a cabo la audiencia en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Mante, donde podría resolverse el proceso judicial en contra de Gabriel 'N', señalado por el presunto delito de violación equiparada en agravio de su hija Dafne.

El acusado llegó acompañado de su abogado, quien manifestó confiar en las pruebas presentadas y en los alegatos finales durante el desarrollo de la audiencia.

Por su parte, Alejandra Quintos mantiene la esperanza de que se haga justicia y de que Gabriel enfrente las consecuencias correspondientes. Después de 7 años de espera, se prevé que esta diligencia sea decisiva para el desenlace del caso.

El pasado viernes 9 de octubre se llevó a cabo una audiencia en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Mante, Tamaulipas, donde se esperaba conocer el fallo del procedimiento penal iniciado en 2019. Sin embargo, al concluir la sesión, se informó que la determinación sería anunciada este lunes.

El caso se remonta a una denuncia por hechos que presuntamente ocurrieron cuando Dafne era menor de edad. Inicialmente, la acusación fue por violación equiparada, pero posteriormente el delito fue reclasificado como abuso sexual agravado.

Por otra parte, Dafne Zapata Quintos murió mientras participaba en un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, apenas cuatro días después de haber ingresado a las instalaciones.

Las investigaciones derivaron en la clasificación del caso como feminicidio. Hasta el momento, se ha informado sobre cuatro personas detenidas por su probable participación en los hechos.

Entre ellas se encuentran Estrellita 'N' y Jorge Luis 'N', director de la institución, quienes fueron vinculados a proceso por su probable participación en el feminicidio.

Asimismo, el martes 28 de julio de 2026, la jueza de control María Ciria Mora González vinculó a proceso a Danna Yanina 'N', también por su probable participación en el feminicidio de la joven.

La resolución que se dará a conocer este lunes corresponderá al proceso penal contra Gabriel 'N' por los hechos denunciados, un procedimiento distinto al relacionado con la muerte de Dafne.