Educación

¿Hay Clases Mañana 13 de Octubre 2026? Estados y Municipios Dan Aviso Sobre Actividades

Si no sabes si debes llevar a tus hijos a la escuela, consulta si se mantiene la suspensión de clases para este martes 13 de octubre 2026

Checa si Hay Clases Mañana 13 de Octubre 2026Las fuertes lluvias han obligado a suspender las clases en México. Foto: Cuartoscuro
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