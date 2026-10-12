¿Hay Clases Mañana 13 de Octubre 2026? Estados y Municipios Dan Aviso Sobre Actividades

Las condiciones meteorológicas continúan afectando a algunos estados de la República Mexicana, por lo que se han tenido que suspender las actividades en algunas escuelas, y de ahí que los padres de familia se pregunten si hay clases mañana 13 de octubre de 2026.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y los gobiernos estatales tomaron la decisión de suspender las clases este lunes en al menos seis entidades del país debido a las afectaciones del huracán Simon y la tormenta tropical Rachel.

¿Dónde no hubo clases hoy 12 de octubre 2026?

Las autoridades educativas estatales anunciaron la suspensión de actividades escolares para este lunes en diferentes municipios con la intención de proteger a los estudiantes de las lluvias, vientos fuertes e inundaciones ocasionadas por el ciclón Rachel y el huracán Simon.

Baja California. Las clases se suspendieron en todos los municipios del estado para todos los niveles de educación pública y privada, incluyendo educación inicial.

Nayarit. Cerraron las escuelas de todos los niveles educativos en los municipios de Acaponeta, Bahía de Banderas, Compostela, Huajicori, Rosamorada, Ruíz, San Blas, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco.

Jalisco. Las clases se suspendieron en los municipios de Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán, Villa Purificación, Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachingo, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cuautla, El Grullo, El Limón, Tuxcacuesco y Tolimán

Colima. Cerraron todos los planteles educativos de los municipios de Manzanillo, Tecomán, Armería y Minatitlán en el turno matutino.

Sinaloa. No hay clases en los municipios de Elota, Cosalá, San Ignacio, Concordia, Rosario, Mazatlán y Escuinapa, en los turnos matutino y vespertino.

Michoacán. Las clases se suspendieron en los municipios de Coahuayana, Chinicuila y Aquila debido al paso del Huracán Simon.

Además de estas entidades, el estado de Guanajuato anunció el cierre de escuelas pero solamente en la ciudad de Celaya, debido a la celebración del aniversario del municipio.

¿Hay clases mañana 13 de octubre 2026?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, este día no se contempla la suspensión de clases en la mayoría de las escuelas de educación básica, por lo que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria sí tienen que acudir a sus planteles de forma habitual.

Es importante señalar que algunos de los estados que suspendieron clases por las condiciones meteorológicas podrían aplicar la misma medida para este martes 13 de octubre de 2026 debido a que continúa la alerta por el huracán Simon.

Sin embargo, hasta el momento ninguna de las autoridades educativas de estas entidades ha anunciado la suspensión de clases, pero se recomienda a los padres de familia y estudiantes estar pendientes de las cuentas oficiales de las autoridades locales, escuela o de la propia Secretaría de Educación Pública.

¿Dónde se reanudan las clases mañana 13 de octubre?

La Secretaría de Educación de Jalisco anunció que las clases presenciales se reanudarán este martes en todos los niveles educativos de las escuelas en los municipios: Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán, Villa Purificación, Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachingo, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cuautla, El Grullo, El Limón, Tuxcacuesco y Tolimán.

PPP