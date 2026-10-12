Entretenimiento

Reportan Arresto de la Actriz Selma Blair por Supuesto Altercado en un Vuelo en EUA

La artista presuntamente intentó abrir una puerta de emergencia, lo que habría desatado un conflicto con la tripulación

Selma Blair en evento Power of Women el 23 de septiembre de 2026 en California. Foto: AP | ArchivoSelma Blair en evento Power of Women el 23 de septiembre de 2026 en California. Foto: AP | Archivo
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