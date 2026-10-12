Reportan Arresto de la Actriz Selma Blair por Supuesto Altercado en un Vuelo en EUA
La artista presuntamente intentó abrir una puerta de emergencia, lo que habría desatado un conflicto con la tripulación
La artista presuntamente intentó abrir una puerta de emergencia, lo que habría desatado un conflicto con la tripulación
La actriz estadounidense Selma Blair, conocida por papeles en películas como Legalmente Rubia, fue arrestada el fin de semana pasado luego de un incidente en un vuelo de Delta Airlines, según informó TMZ.
De acuerdo con el medio, la artista de 54 años presuntamente intentó abrir una puerta de salida de emergencia durante el vuelo que se dirigía a Nueva York el domingo, lo que habría desatado una confrontación con la tripulación.
Blair fue acusada de golpear a un miembro del equipo y de morder a otro, e incluso se indicó que uno de los asistentes tuvo que ser trasladado a un hospital.
La actriz fue arrestada una vez que el avión llegó al aeropuerto internacional John F. Kennedy en Nueva York, indicó.
También fue trasladada a un hospital para evaluación y presuntamente en el camino pateó a un oficial.
Además, se le acusó de agredir también a una enfermera en el centro médico al cual fue llevada para su atención.
Hasta el momento no se ha informado si la artista enfrenta cargos formales ante las instancias correspondientes.
Luego de darse a conocer la información, su representante dijo que la situación habría sido debido a una emergencia médica, aunque no especificó de qué tipo.
"Selma experimentó una emergencia médica que llevó al supuesto comportamiento. Al aterrizar, recibió atención médica inmediata y actualmente está en estado estable", dijo su representante, según el reporte.
La actriz no se ha pronunciado sobre el hecho; en Instagram, su última publicación fue de hace un día, donde compartió un video de su viaje de Los Ángeles a Nuevo México, pasando por Nueva York y de vuelta a Los Ángeles.
Hace dos semanas, también informó que había surgido un problema de salud, pero dijo que no era nada alarmante.
“Cualquiera que haya pasado tanto tiempo en consultorios médicos como yo sabe lo que cuesta incluso una cita programada: la energía, el día entero, la tensión previa... Una cita imprevista puede acapararlo todo”, expuso.