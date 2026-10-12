Reportan Arresto de la Actriz Selma Blair por Supuesto Altercado en un Vuelo en EUA

La actriz estadounidense Selma Blair, conocida por papeles en películas como Legalmente Rubia, fue arrestada el fin de semana pasado luego de un incidente en un vuelo de Delta Airlines, según informó TMZ.

De acuerdo con el medio, la artista de 54 años presuntamente intentó abrir una puerta de salida de emergencia durante el vuelo que se dirigía a Nueva York el domingo, lo que habría desatado una confrontación con la tripulación.

Blair fue acusada de golpear a un miembro del equipo y de morder a otro, e incluso se indicó que uno de los asistentes tuvo que ser trasladado a un hospital.

La actriz fue arrestada una vez que el avión llegó al aeropuerto internacional John F. Kennedy en Nueva York, indicó.