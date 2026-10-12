Educación

Hallan Mensaje Amenazante en Secundaria de Veracruz; Suspenden Actividades

En Teocelo, Padres de familia y docentes acordaron detener las actividades mientras se realizan labores de limpieza y se presentan las denuncias correspondientes

En Teocelo, la secundaria Manuel C. Tello enfrenta vandalismo y quema de materialEn Teocelo, la secundaria Manuel C. Tello enfrenta vandalismo y quema de material. Foto: Google Maps

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En Veracruz, la escuela Manuel C. Tello sufrió vandalismo, suspenden clases tras quema de material educativo

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