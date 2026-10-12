Hallan Mensaje Amenazante en Secundaria de Veracruz; Suspenden Actividades

En Teocelo, en las instalaciones de la secundaria Manuel C. Tello, fueron suspendidas las clases este día debido a que fueron realizados actos de vandalismo en las instalaciones del plantel educativo.

De igual manera al exterior como al interior de la escuela, en las canchas se reportó el hallazgo de un mensaje amenazador, por lo que, padres de familia y docentes decidieron el día de hoy, suspender todas las actividades educativas.

También se ha reportado por parte de los padres de familia que dentro de algunos salones de clase se realizó la quema de material educativo, por lo que este día será destinado para la limpieza de las instalaciones del plantel educativo.

Se informó que se efectuarían las denuncias correspondientes por los actos de vandalismo. Se dijo que son por lo menos 400 alumnos de la escuela Manuel C. Tello del municipio de Teocelo, que esta mañana no tuvieron clases.