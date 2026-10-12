Temporada de Mandarina en México: ¿Hasta Cuándo Encuentras la Fruta?

El inicio del otoño 2026 en México marca la llegada de una deliciosa fruta cítrica, la mandarina (Citrus reticulata).

Esta fruta de sabor dulce, por su escaso grado de acidez, tiene un aroma intenso y pulpa suave, se consigue fácilmente durante el otoño, que comenzó el pasado 22 de septiembre.

Se cree que el conquistador español Bernal Díaz del Castillo introdujo dicha fruta en México, en el año 1518 por Tonalá, Veracruz.

El cítrico contiene aproximadamente 85% de agua que, combinada con sus vitaminas, minerales y fibra, la hacen un alimento hidratante y beneficioso para la salud.

¿Hasta cuándo encuentras mandarinas?

En México, la producción anual de mandarina asciende a más de 291,000 toneladas, Los principales estados productores son Veracruz, Puebla y Nuevo León, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura.

Se cosecha entre los meses de octubre y diciembre, época durante la cual tienen mejor precio y calidad. La mandarina tiene muchas propiedades y beneficios ya que aporta:

Vitamina C: Un refuerzo para el sistema inmunológico y un aliado para combatir los resfriados y gripes.

Antioxidantes: Sus compuestos ayudan a proteger las células del daño oxidativo y reducen el riesgo de enfermedades crónicas.

Fibra dietética: Favorece la salud digestiva y ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre.

Minerales: El potasio, que es esencial para la salud cardiovascular, y el magnesio, importante para la función muscular y nerviosa.

Con información de N+