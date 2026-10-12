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Temporada de Mandarina en México: ¿Hasta Cuándo Encuentras la Fruta?

Los principales estados productores del cítrico son Veracruz, Puebla y Nuevo León

Venta de mandarinas en MéxicoVenta de mandarinas. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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