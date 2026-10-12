Seguridad

Recuperan Tres Vehículos Robados y Detienen a una Persona en Puebla

Policías municipales de Coronango aseguraron un automóvil y dos motocicletas con reporte de robo en diferentes vialidades

Motocicleta con reporte de robo recuperada en Coronango, Puebla.Motocicleta con reporte de robo recuperada en Puebla. Foto: SSC Coronango

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tres vehículos robados fueron recuperados en Coronango, Puebla. Un automóvil y dos motocicletas volverán a sus dueños gracias a la intervención policial.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+