Recuperan Tres Vehículos Robados y Detienen a una Persona en Puebla

En Puebla, policías del municipio de Coronango recuperaron tres vehículos con reporte de robo y lograron el aseguramiento de una persona.

En la avenida Estación Central, cámaras lectoras de placas emitieron una alerta tras detectar a un automóvil rojo el cual contaba con reporte de robo vigente por lo que se ejecutó un operativo de seguridad.

Los elementos policiacos le marcaron el alto al conductor identificado como Oscar 'N' y al no poder comprobar la legalidad de la unidad fue puesto a disposición del Ministerio Público para resolver su situación jurídica.

Por otro lado, en el barrio de San Antonio, los uniformados lograron recuperar una motocicleta, la cual, minutos antes había sido hurtada del municipio de Juan C. Bonilla. Gracias a un reporte y la acción oportuna de los elementos de seguridad, la unidad fue ubicada aunque presentaba daños en el interruptor.

Por otra parte en la junta auxiliar de San Antonio Mihuacán la Secretaría de Seguridad Ciudadana ubico otra motocicleta que había sido robada en la calle Camino Viejo, por lo que procedió a asegurarla para proceder con las diligencias correspondientes.

Ante estos hechos, las autoridades hacen un llamado a las víctimas de robo de vehículos a presentar sus denuncias ante las instancias competentes para poder combatir estos delitos de una forma oportuna.

En otro hecho de inseguridad, cuatro neumáticos fueron robados de una camioneta estacionada en la calle Camino Nacional de la junta auxiliar de San Francisco Ocotlan. perteneciente al municipio de Coronango.

El conductor dijo que había acudido a un evento social y dejó la camioneta en un predio particular habilitado como estacionamiento.

Al salir, se dio cuenta que las llantas de sus vehículos ya no estaban, por lo que solicitó ayuda a elementos policiacos, ya que el dueño del inmueble no quiso hacerse responsable de los daños.

Policías orientaron al afectado para que interpusiera la denuncia correspondiente ante la fiscalía general del estado y que esa instancia haga las investigaciones correspondientes.

Además, exhortaron a los propietarios de estacionamientos o aquellos que prestan los predios para guardar automóviles a reforzar las medidas de seguridad.

Con información de N+

MCS