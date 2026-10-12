Movilizaciones y Bloqueos Previstos en Calles de la CDMX Este Lunes

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este lunes.

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Las autoridades capitalinas esperan dos marchas, seis concentraciones y seis eventos de esparcimiento, durante esta jornada en la capital del país.

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Las movilizaciones serán en:

Cuauhtémoc

08:00 horas. Sindicato Mexicano de Electricistas marchará de su sede, en la colonia Tabacalera, al Zócalo para exigir la reinserción laboral de sus trabajadores y respeto a los derechos adquiridos de los jubilados de Luz y Fuerza del Centro.

10:00 horas. Frente Nacional de Lucha por el Socialismo realizará una conferencia política en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha y Resistencia Indígena, para abordar la criminalización de la protesta social, la desaparición forzada, el intervencionismo y la lucha por el socialismo.

11:00 horas. Unidad Nacional Independiente en Resistencia marchará del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación para exigir el cumplimiento de acuerdos sobre personas desaparecidas, justicia para sus compañeros asesinados, retorno seguro y autonomía para el pueblo Triqui, así como la liberación de quienes considera presos políticos e injustamente encarcelados.

16:00 horas. Movimiento Indígena de la Ciudad de México realizará la jornada político-cultural “¡Nunca más una ciudad sin los pueblos indígenas!” en la calle Fray Pedro de Gante, para reivindicar los derechos y la presencia de los pueblos indígenas en la capital, en el marco de la conmemoración de más de 500 años de resistencia indígena.

18:30 horas. Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes se manifestará en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Grupos de Atención Prioritaria para denunciar presuntos actos de violencia y odio relacionados con la diversidad, ocurridos durante una protesta el 9 de octubre, y exigir que la Fiscalía capitalina investigue los hechos y evite que queden impunes.

Venustiano Carranza

11:00 horas. Asamblea Popular Resistencia Atlitic A.C. se manifestará en la Cámara de Diputados contra el proceso de consulta y el contenido de la iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, al señalar falta de diálogo y riesgos para la autonomía territorial.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 12 de octubre de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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ASJ