Seguridad

Dan a Conocer Más Detalles Sobre el Caso del Ataque en la Secundaria 13 de Torreón

La FGEC mencionó que durante el cateo en la casa de 'Los Cuates' en el ejido La Unión no se localizaron armas

La FGEC mencionó que durante el cateo en la casa de 'Los Cuates' en el ejido La Unión no se localizaron armas'Los Cuates' también fueron imputados por el delito de homicidio en grado de tentativa. Foto: N+

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'Los Cuates' también fueron imputados por el delito de homicidio en grado de tentativa

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