El delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), Región Laguna I, declaró que, después de el cateo realizado en el domicilio de los jóvenes que protagonizaron el atentado en la Escuela Secundaria General No. 13, ubicada en el ejido La Unión, el pasado 1 de octubre, se encontraron algunos objetos que fueron asegurados para continuar con la investigación complementaria. Sin embargo, precisó que durante la diligencia no se localizaron armas.

También confirmó que existe un monitoreo constante por parte de la Policía Cibernética para detectar mensajes de amenaza que se divulguen a través de las redes sociales y que puedan estar relacionados con estos hechos.

Como resultado de este trabajo, una persona fue detenida luego de realizar una publicación en redes sociales en la que señaló que también había participado en los hechos suscitados en el ejido La Unión. El delegado informó que esta persona ya fue vinculada a proceso y permanece en prisión preventiva, además de que podría alcanzar una sentencia de hasta cuatro años de cárcel. No obstante, la FGEC confirmó que el detenido no estuvo involucrado en el atentado contra el plantel educativo.

Por otra parte, el delegado mencionó que, una vez que sea dado de alta uno de los profesores que resultaron agredidos durante el ataque a la secundaria, se le tomará una declaración sobre lo ocurrido. Este testimonio permitirá aportar más elementos para el desarrollo de la investigación y el esclarecimiento de los hechos.

Finalmente, precisó que a los jóvenes conocidos como 'Los Cuates' no solamente se les imputó el delito de homicidio, sino también el de homicidio en grado de tentativa, en consideración de las demás víctimas que resultaron lesionadas durante el atentado.