Liberan a 6 de 39 Personas Detenidas en Protesta por Agua Sucia en Guadalajara

Al menos seis de las 39 personas detenidas durante una protesta por el agua contaminada en Guadalajara fueron liberadas, informó la Fiscalía de Jalisco, que alista la salida de cuatro manifestantes más.

La dependencia ministerial indicó que los detenidos son acusados por ataques a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra funcionarios, pues 28 policías resultaron heridos, entre ellos dos de gravedad.

Las personas que salieron de prisión son Verónica Nayeli "N", Iván "N", Marisol "N", María Fernanda "N", Xalli Yenelli "N" y Alejandra "N". En los próximos minutos saldrán Adriana María Emilia "N", Adriana Gabriela "N", Daniela "N" y Laura Montserrat "N".

La Fiscalía de Jalisco determinó que estos manifestantes pueden seguir su proceso en libertad, tras presuntamente haber participado en "actos violentos registrados durante la manifestación realizada en el exterior de Casa Jalisco".

"El agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado dictaminó la libertad de estas personas con base en el Artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que le permite continuar con la integración de las respectivas carpetas de investigación sin la necesidad de que las cinco mujeres y el hombre estén en prisión preventiva", indicó.

Las otras cuatro mujeres también serán puestas en libertad bajo los mismos términos.

Desde marzo pasado, al menos 320 colonias del área conurbada de Guadalajara reciben en sus casas agua contaminada y con olor a cloaca que contiene metales pesados, heces fecales y que no ha sido clorada, según denunció el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), luego de examinar las muestras.

La protesta de este domingo, a la que asistieron al menos unas 10,000 personas de todas las edades, fue reprimida por agentes antimotines al llegar a Casa Jalisco, la residencia del gobernador Pablo Lemus, que fue protegida con vallas para disminuir el acceso a la calle.

Los manifestantes marcharon pacíficamente desde la glorieta Minerva, pero al encontrar la zona cercada quitaron las vallas y se fueron acercando a Casa Jalisco, donde policías antimotines les recibieron con amenazas y violencia física, según constató EFE.

El contingente no se movió e intentó avanzar empujando a los policías con agua sucia y piedras, por lo que los guardias respondieron con gas lacrimógeno.

En la trifulca, que duró al menos dos horas, golpearon y detuvieron a nueve manifestantes y a un periodista del medio local Para esto, quienes fueron llevados al interior de Casa Jalisco.

Los policías se enfrentaron contra un bloque de la manifestación que arrojaba piedras, latas y botellas contra la valla antimotines. Las autoridades también dispersaron a los inconformes con chorros de agua desde una pipa.

Los activistas también señalaron que los agentes estatales detuvieron a dos jóvenes cuando se dirigían a la protesta, quienes no fueron localizados de inmediato, al igual que dos mujeres, madre e hija, que estaban por participar en la marcha.

La mala calidad del agua tiene tres años en la ciudad, pero se agudizó desde principios de 2026 y llegó a su pico más grave en las últimas tres semanas, según denuncian los manifestantes, causado por presuntas descargas ilegales en la presa de Las Pintas.

El agua contaminada llega también a comercios, escuelas y hospitales de la ciudad. El miércoles pasado, personas que reciben hemodiálisis denunciaron la suspensión de sus terapias porque el agua que recibe una de las clínicas públicas no se puede usar para ello.

Por la presión ciudadana, el gobernador Pablo Lemus anunció el lunes pasado la clausura temporal de la presa contaminada, que disminuirá el agua disponible hasta un 30% y obligará a hacer racionamientos semanales que dejarán a las personas sin el líquido por uno o dos días.

La corrupción y los malos manejos financieros del organismo encargado de distribuir el agua, aunados a infraestructura obsoleta, agravaron el problema, como lo han documentado diversas organizaciones y medios de comunicación.

La comunidad presenta enfermedades, como es el caso de la hija de Juan Camacho, que presentó salpullido y comezón intensa en todo el cuerpo a finales de septiembre. Su dermatóloga lo atribuyó al agua contaminada y desde entonces debe bañarse con agua embotellada, dijo a EFE el ciudadano.

"Ella ha tenido algunos problemas de dermatitis, ella sí lo ha resentido (con) urticaria, comezones, ese tipo de cosas. Yo he notado mucho que cuando se lava uno, por ejemplo, la cara, te quedan los ojos ardiendo, lo que antes no sucedía", afirmó Camacho.

El hombre comenta que sus vecinos se enfermaron del estómago o de la piel, "sobre todo los niños chiquitos", lamentó.

Tras la represión de los manifestantes, el gobierno de Jalisco dijo que las dos primeras horas de la movilización transcurrieron de forma pacífica, pero acusó que un "grupo de choque" de 400 personas recurrió a la violencia contra policías a partir de las 12:00 horas.

En consecuencia, 31 civiles resultaron heridos y 39 más fueron detenidos. No se precisó si entre los lesionados estaban las personas trasladadas a prisión. En total, 21 hombres y 18 mujeres fueron encarcelados.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió un acta de investigación por los hechos ocurridos durante la manifestación e informó que 16 observadores acompañaron a los 39 detenidos por actos que alteraron el orden. Agregaron que, hasta la noche del domingo, se habían presentado cinco quejas por presuntos abusos de autoridad.

Con información de EFE

ASJ