Marchas

Liberan a 6 de 39 Personas Detenidas en Protesta por Agua Sucia en Guadalajara

La Fiscalía de Jalisco acusa a los manifestantes de ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad

GuadalajaraLa protesta de este domingo, a la que asistieron al menos unas 10,000 personas de todas las edades, fue reprimida por agentes antimotines . Foto: Cuartoscuro.

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