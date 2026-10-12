Manifestación por el Agua en Guadalajara Deja 59 Lesionados

La manifestación por el agua sucia en el Área Metropolitana de Guadalajara dejó el saldo de 39 detenidos y 59 lesionados, según el Gabinete de Seguridad de Jalisco.

El coordinador general de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, informó que durante las primeras horas la manifestación fue pacífica. Sin embargo, el informe de la Secretaría de Seguridad reveló que un grupo importante de personas encapuchadas comenzó a provocar alteraciones del orden, dejando a 59 personas lesionadas, de las cuales 28 son policías y 31 civiles, quienes recibieron atención médica.

La Fiscalía de Jalisco confirmó que, tras el conflicto, se detuvo y puso a disposición del Ministerio Público, en la Calle 14, a 39 personas.