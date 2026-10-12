Sociedad

Manifestación por el Agua en Guadalajara Deja 59 Lesionados

Además de los heridos, el Gabinete de Seguridad compartió que las personas detenidas fueron llevadas a la Fiscalía de Jalisco

marcha por aguaMás de 4 mil ciudadanos salieron a manifestarse. Foto: N+

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Manifestación por el agua en Guadalajara deja 59 lesionados y 39 detenidos.

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