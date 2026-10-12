Detienen a 39 en Protestas de Guadalajara por Calidad del Agua; UdeG Exige Liberación de Alumnos

La Universidad de Guadalajara (UdeG) exigió al Gobierno de Jalisco una explicación sobre los hechos ocurridos durante la marcha por la calidad del agua, donde tres de sus estudiantes fueron detenidos.

De acuerdo con la UdeG, los jóvenes pertenecen al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD). Estos fueron detenidos a las afueras de Casa Jalisco durante la manifestación por el agua sucia, la misma que congregó a un aproximado de 4 mil 500 jaliscienses, según Protección Civil.

La UdeG exigió la protección e integridad de los jóvenes, así como la pronta liberación de las personas detenidas. No solo de sus estudiantes. Cabe mencionar que, de acuerdo con el Gobierno de Jalisco, hay 39 detenidos y 28 policías lesionados, dos de ellos en estado de gravedad.

La marcha arrancó al mediodía en la glorieta La Minerva con la participación de familias, menores y personas de la tercera edad, quienes caminaron hasta Casa Jalisco para exigir agua limpia.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) también acudió al punto, para dar acompañamiento a la sociedad durante las manifestaciones, a fin de garantizar el respeto al derecho humano de la libre manifestación, asimismo, dieron acompañamiento a las personas detenidas.

Sin embargo, la protesta que comenzó de forma pacífica se volvió violenta tras el derribo de vallas. Incluso algunas familias decidieron retirarse al escuchar que se acercaba un bloque negro.

Con chorros de agua, los antimotines intentaron dispersar a los sujetos que les lanzaron piedras. Después comenzó una de las primeras estampidas con gases lacrimógenos.

Al respecto, el ITESO también emitió un comunicado en el que expresó “su preocupación por las detenciones y la respuesta gubernamental a la manifestación por el derecho al agua en las inmediaciones de Casa Jalisco”.

Aseguró que integrantes de la comunidad estudiantil fueron trasladadas desde la manifestación hasta la sede de la Fiscalía de Jalisco, por lo que exhortó a la prudencia y el diálogo con los manifestantes.