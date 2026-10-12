Sociedad

Detienen a 39 en Protestas de Guadalajara por Calidad del Agua; UdeG Exige Liberación de Alumnos

El ITESO también emitió un comunicado, señalando que algunas personas fueron llevadas a la sede de la Fiscalía de Jalisco tras su participación en la marcha

agua manfiestaciónLos manifestantes arrancaron la marcha desde La Minerva. Foto: N+

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Protesta por agua en Jalisco deja 39 detenidos y varios heridos. UdeG e ITESO exigen explicaciones y liberación de estudiantes.

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UdeG Exige la Liberación de Tres Estudiantes Detenidos Durante Manifestación por el Agua | N+