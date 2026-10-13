Seguridad

Roban Relojes, Joyas y Dinero en Efectivo en Casa en San Nicolás, Nuevo León

El atraco se dio en una vivienda de la colonia Residencial El Roble, cuando los residentes no estaban

Investigan robo a casa en San NicolásAutoridades de la Fiscalía de Nuevo León arribaron para investigar el robo. Foto: N+
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