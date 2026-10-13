Roban Relojes, Joyas y Dinero en Efectivo en Casa en San Nicolás, Nuevo León

Propietarios de una vivienda fueron víctimas de un robo durante la madrugada en la colonia Residencial El Roble, séptimo sector, a solo 500 metros de las instalaciones de CEDECO, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

El hecho se reportó en la calle Federico Cantú, casi esquina con Barrilito. De acuerdo con los primeros reportes, los ladrones ingresaron al domicilio por una ventana. Ya dentro de la residencia se llevaron tres relojes Rolex, víveres, joyería, prendas de vestir y al menos 30 mil pesos en efectivo.

Autoridades informaron que afortunadamente la familia afectada no estaba al momento del robo, al llegar a su casa se percataron del hecho y del ingreso de la banda de asaltantes, por lo que, de inmediato dieron aviso a la policía.

El caso se suma a una serie de robos a casa habitación que se han reportado a lo largo del año en distintas colonias del municipio de San Nicolás de los Garza. Entre los más sonados figura el robo violento a una mujer en el mes de septiembre en Las Puentes; la víctima llegaba a su casa y le quitaron 250 mil pesos en efectivo y joyas.

En el mes de julio, en la misma zona, un grupo armado ingresó al domicilio de la creadora de contenido Karely Ruiz y le robaron objetos con valor estimado en unos 700 mil pesos. De este caso ya fueron detenidos hombres.

También se han documentado incidentes en colonias Anáhuac y Constituyentes de Querétaro, donde los ladrones han aprovechado principalmente la poca vigilancia. Las autoridades municipales mantienen operativos en distintos sectores, aunque vecinos de varias colonias siguen reportando la presencia de grupos dedicados a este tipo de robos.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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