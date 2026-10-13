Educación

Suspenden Clases en Primaria de Coatzacoalcos Tras Incidente con Arco y Flechas

Autoridades escolares se reunieron con tutores para aclarar lo ocurrido y solicitaron mayor vigilancia en las inmediaciones del plantel

Suspenden clases en Coatzacoalcos por incidente con arco y flechasSuspenden clases en Coatzacoalcos por incidente con arco y flechas. Foto: N+

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Clases suspendidas en primaria de Coatzacoalcos tras incidente con arco y flechas. Autoridades y padres se reúnen para reforzar seguridad

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