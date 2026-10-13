Suspenden Clases en Primaria de Coatzacoalcos Tras Incidente con Arco y Flechas

Para aclarar diversos detalles tras el ingreso de un padre de familia con arco y flechas. en la primaria 16 de septiembre en Coatzacoalcos fueron suspendidas las clases para 400 alumnos. Se sostuvo una reunión con el director y los padres de familia.

‘Se salvaguardó la integridad de los alumnos y pues la autoridad se llevaron al señor, realmente no sé que haya procedido’. Óscar Ricardo Pérez-Director.

Solicito a los padres de familia informar quienes pueden ir a recoger a sus hijos a la escuela.

‘Muchas veces dicen no voy a ir yo se les hace fácil mandar a otra persona, cuando no hay problema, pues qué bueno el detalle es usted no debió habérselo dado pero es que usted siempre manda a otras personas. Por eso es que hay que somos estrictos de que cuando cambien de tutor establezcan el cambio o que hagan un oficio en el cual nos digan que quién va a pasar por ese alumno’. Óscar Ricardo Pérez-Director.

Pidió también que se refuerce la seguridad en las inmediaciones del plantel educativo.

‘Yo creo que los padres de familia para eso están, para para exigir en este caso, seguridad’. Óscar Ricardo Pérez-Director.

Se dio a conocer por las autoridades educativas que las clases se retomarán con normalidad en la primaria 16 de septiembre a partir del miércoles 14 de octubre.