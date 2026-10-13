Asesinan a Balazos a 'El Richard' frente a un Centro de Salud en Puebla

Un hombre identificado como Ricardo 'N', alias 'El Richard' y /o 'El Chikis', fue asesinado a balazos frente al Centro de Salud de San Marcos Necoxtla, junta auxiliar de Tehuacán, Puebla.

El ataque directo ocurrió en plenas celebraciones de la feria patronal, sobre la calle 4 Sur, lo que provocó alarma entre los presentes.

La víctima intentó refugiarse en una tienda de abarrotes al percatarse de la presencia de sujetos armados, sin embargo, los agresores lo alcanzaron y le dispararon en repetidas ocasiones, para después escapar.

Testigos de la balacera dieron aviso al número de emergencias 9-1-1 por lo que paramédicos arribaron al lugar, desafortunadamente, únicamente pudieron corroborar que ya no contaban con signos vitales.

Elementos policiacos se movilizaron al sitio y procedieron a acordonar la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

Versiones preliminares vinculan a 'El Richard' con presuntas actividades ilícitas, por lo que no se descarta un posible ajuste de cuentas, hipótesis que aún deberá ser confirmada por las autoridades.

En otro hecho de violencia, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó, mediante un comunicado, que inició una investigación por la agresión con arma de fuego contra un servidor público adscrito a la institución, quien resultó lesionado y cuyo estado de salud se reporta estable.

La dependencia detalló que tras conocer los hechos desplegó acciones de investigación, entre ellas la recopilación y el análisis de videograbaciones, entrevistas y otras diligencias para identificar a los responsables y establecer el posible móvil de la agresión.

El ataque ocurrió en la calle Olivos, en la colonia Lomas de Castillotla, en la ciudad de Puebla, donde la unidad en la que viajaba un auxiliar del Ministerio Público, presuntamente adscrito a la coordinación general especializada en investigación de homicidios dolosos, recibió alrededor de 19 disparos. El trabajador resultó herido en un hombro y fue trasladado a un hospital. La investigación por este hecho, sigue en curso.

Con información de N+

MCS