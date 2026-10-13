Homicidios

Asesinan a Balazos a 'El Richard' frente a un Centro de Salud en Puebla

Ricardo 'N' intentó refugiarse en una tienda, pero fue alcanzado por los hombres armados en la junta auxiliar de San Marcos Necoxtla en Tehuacán

Ataque armado deja un muerto en San Marcos Necoxtla.Ataque armado deja un muerto en Puebla. Foto: Facebook Time Off Tehuacán

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla investiga el homicidio de Ricardo 'N' de 33 años de edad ocurrido en San Marcos Necoxtla.

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