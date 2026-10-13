Accidentes

¿Qué Pasó en Coacalco Hoy? Movilización por Incendio y Explosión en Gasera

Se reportan viviendas aledañas afectadas; la Fiscalía del Edomex investiga los hechos

Movilización por incendio en gasera de CoacalcoMovilización por incendio en gasera de Coacalco. Foto: N+

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Coacalco en alerta: incendio en gasera cerca de un mercado. Equipos de emergencia y Fiscalía en el lugar. Una persona recibió atención médica. Infórmate aquí.

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