¿Qué Pasó en Coacalco Hoy? Movilización por Incendio y Explosión en Gasera

Una importante movilización de equipos de emergencia se registra este martes en Coacalco, Estado de México (Edomex).

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un incendio y explosión en una gasera, en la zona de La Guadalupana de dicho municipio mexiquense.

Momentos antes de la explosión, una nube de gas pudo verse en la gasera; algunos de los vecinos pedían a la gente que se alejaran del lugar para evitar riesgos.

Investigan explosión en gasera

Hasta el momento una persona se reporta como lesionada con quemaduras leves; más de 200 fueron desalojadas como medida preventiva y varias viviendas aledañas resultaron dañadas.

Elementos de la Fiscalía mexiquense llegaron al lugar de los hechos para iniciar con las investigaciones.

De acuerdo con autoridades, la situación se encuentra bajo control y el estallido se debió a acumulación de gas, al parecer fue una falla en la conexión al momento de cargar gas, aunque las investigaciones siguen su curso.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de México, en la zona oriente, informó que ante la explosión de la gasera se activaron de manera inmediata protocolos de atención médica y respuesta hospitalaria.

Esto para brindar atención a pacientes que pudieran llegar a las instalaciones.

Con información de N+