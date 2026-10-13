Así Fue el Momento de la Explosión en Coacalco: Video Muestra Fuego en Zona de Gasera

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia, bomberos y protección civil se registró este martes en las calles 2 y Río, en Coacalco, Estado de México, tras un fuerte incendio y estallido al interior de un centro de carburación y gasera.

De acuerdo con los primeros reportes en el sitio, el siniestro involucró a dos pipas de gas de 40 mil litros cada una, generando una onda expansiva que dejó daños severos a varios metros a la redonda.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: Reportan Explosión en Gasera de Coacalco, Edomex

En las imágenes captadas por un vecino se observa a varios residentes sobre la calle observando a lo lejos las columnas de humo y las llamaradas, cuando de forma repentina un estruendo mayor sacude la zona y provoca el pánico de los testigos en el lugar.

La onda expansiva afectó de manera directa a los predios aledaños: un puesto de dulces ubicado a unos 200 metros quedó completamente calcinado y consumido por las llamas, mientras que una nave industrial contigua registró daños estructurales con una pared derribada y portones destrozados que salieron volando por la fuerza de la presión.

La zona permanece acordonada por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y personal de Protección Civil se encuentran evaluando los daños en las viviendas cercanas para determinar si pueden seguir habitadas.

Las autoridades también iniciaron las investigaciones para establecer las causas del incidente y verificar si el inmueble contaba con los permisos de operación correspondientes.

De acuerdo con el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Coacalco, el Dr. Alí Morales, el incidente fue controlado en ocho minutos gracias a la intervención de más de 200 elementos de corporaciones de Coacalco, Ecatepec y del Gobierno del Estado de México.

El funcionario confirmó que no hubo pérdidas humanas que lamentar y que el saldo oficial es de una persona lesionada con quemaduras leves.

Asimismo, precisó que, por protocolo de seguridad, se evacuaron a más de 200 personas de unas 250 viviendas aledañas. En cuanto a las causas preliminares, señaló que el incidente se debió a una acumulación de gas en una de las pipas por una posible falla en las válvulas de carga, aclarando que la instalación contaba con sus permisos y normativas en regla.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Seguro Social (IMSS) informó que activó sus protocolos de atención médica y respuesta hospitalaria. Asimismo, la institución confirmó que sus Hospitales de Alta Especialidad en Lomas Verdes y Magdalena de las Salinas se mantienen en alerta y preparados para brindar atención a las personas que resulten lesionadas tras la emergencia.