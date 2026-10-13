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Así Fue el Momento de la Explosión en Coacalco: Video Muestra Fuego en Zona de Gasera

Al momento se reporta una fuerte movilización por parte de los servicios de emergencias

Así fue el Momento de la Explosión en Gasera de CoacalcoAsí fue el Momento de la Explosión en Gasera de Coacalco, Edomex. Foto: N+

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Explosión en gasera de Coacalco deja daños severos. Dos pipas de gas involucradas. La zona sigue acordonada mientras se investiga.

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