¿Cuánto Ganan un Médico y un Enfermero del IMSS en 2026? Sueldos del Personal de Salud

En octubre, los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) iniciaron una serie de protestas en las que una de las exigencias es el aumento salarial, por lo que acá te decimos cuándo ganan los médicos y enfermeros de esta institución en 2026.

Con el objetivo de pedir mejoras en sus condiciones laborales y los insumos necesarios para atender a los pacientes, el personal de salud del IMSS convocó a una mega marcha del IMSS para este martes, y en notas previas te decimos a qué hora empieza y la ruta de la manifestación.

¿De cuánto es el aumento salarial que exigen en el IMSS?

En las protestas, en las que participa personal médico, de enfermería y administrativo, se rechaza el incremento salarial propuesto del 2.9% y se exige que el aumento sea del 10%.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trabajadores del IMSS Realizan Marcha Hoy 13 de Octubre

Además, demandan mejores condiciones para trabajar, pues aseguran que hace falta material quirúrgico e incluso insumos básicos, y piden la renuncia de Rafael Olivos Hernández, líder general del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (STSS), a quien acusan de no defender al gremio y limitar la libertad de expresión.

¿Cuánto gana un doctor del IMSS en 2026?

De acuerdo con el tabulador de sueldos para personal base del IMSS, el cual está vigente hasta el 15 de octubre de 2026, los médicos cuentan con un salario mensual que va de casi 10,000 a más de 12,000 pesos. Así les pagan por una jornada de 8 horas diarias:

Médico General: 9,751.80 pesos al mes.

Médico No Familiar: 12,844.20 pesos al mes.

Médico Familiar: 12,844.20 pesos al mes.

Es importante señalar que además de su sueldo base los doctores del IMSS reciben diversas prestaciones económicas, bonos y apoyos establecidos en su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), por lo que su salario mensual puede llegar a los 20,000 o 30,000 pesos, según cada caso.

¿Cuánto paga el IMSS a una enfermera?

De igual manera, en el tabulador de sueldos IMSS para personal base se determina cuánto gana una enfermera del IMSS según su puesto, lo cual va de los 7,000 a los 10,000 pesos, aproximadamente. Estos son los salarios mensuales por una jornada de 8 horas diarias:

Enfermera General: 7,381.12 pesos mensuales.

Enfermera General Clínica (EGC): 7,898.30 pesos mensuales.

Enfermera Especialista: 8,415.48 pesos mensuales.

Enfermera Jefe de Piso: 10,242.12 pesos mensuales.

Sin embargo, al igual que los médicos, las enfermeras y enfermeros del IMSS obtienen compensaciones adicionales, por lo que el salario mensual puede llegar a ser de 11,000 a 25,000 pesos, aproximadamente.

PPP