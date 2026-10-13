Sociedad

¿Cuánto Ganan un Médico y un Enfermero del IMSS en 2026? Sueldos del Personal de Salud

Te traemos el tabulador de sueldos del IMSS 2026 para que sepas cuánto le pagan a los doctores y enfermeros

Conoce cuánto Gana un Médico y un Enfermero en 2026Los trabajadores del IMSS piden mejoras en sus condiciones laborales. Foto: Cuartoscuro
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