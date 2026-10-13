Sociedad

Trabajadores del IMSS Hablan antes de la Marcha: Señalan Carencias y Demandas

Desde el 24 de septiembre han realizado diversas manifestaciones en el país para demandar mejores condiciones laborales

Manifestación de trabajadores del IMSS frente al Centro Médico Nacional Siglo XXIFoto: Cuartoscuro

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