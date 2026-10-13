Trabajadores del IMSS Hablan antes de la Marcha: Señalan Carencias y Demandas

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocaron para este martes, a las 3 de la tarde, a una marcha en la Ciudad de México (CDMX) que tendrá como punto de partida el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

El pliego petitorio de los trabajadores es: aumento salarial, abasto de insumos y medicamentos, mejores condiciones laborales y la destitución de su dirigente sindical, Rafael Olivos Hernández.

Al respecto, Cristian Álvarez, trabajador del IMSS de la Unidad de Rehabilitación Centro, indicó: "Estamos peleando un mínimo del 10% (de aumento salarial) directo a tabulador, que es nuestro concepto dos. Ese aumento del 2.9% (que está actualmente) significa que nos están pagando a nuestro sueldo 7.38 pesos más al día".

Por su parte, Perla Torres, licenciada en terapia física y rehabilitación, señaló: "Y trabajamos con lo que hay, con carencias, bueno, se va dando el diferimiento, por eso las citas van tan largas, porque a veces no contamos con el material. Digo, yo estoy en un área de rehabilitación, es diferente a lo de mis compañeras que están en clínicas, en urgencias, donde hay insumos de primera línea que se requieren".

Respecto a la propuesta de aumento salarial, las autoridades del IMSS ofrecieron a la base trabajadora un incremento del 6.8% global, 2.9 sería al sueldo tabulador y 3.9 destinado a ayuda de renta para casa.

Por su parte, Zoé Robledo, director general del IMSS, explicó: “Es un concepto que es una ayuda de renta para casa habitación, que está en el contrato colectivo de trabajo, es la cláusula 63, esta se paga quincenalmente como parte fija del salario de los trabajadores. Tiene una condición que está libre de impuestos, los absorbe el IMSS, el ISR y el aumento en ese sentido se refleja directamente en lo que cada trabajador recibe”.

Sobre la demanda de abasto de insumos y medicamentos, así como mejores condiciones laborales, el Instituto Mexicano del Seguro Social llevará a cabo una consulta en cada una de las unidades del IMSS para que los 267 mil 795 trabajadores de la institución informen sobre sus necesidades. A partir de las mismas se establecerá una fecha de solución y el responsable que estará a cargo de ese compromiso.

El próximo miércoles 14 de octubre, los trabajadores del IMSS decidirán mediante voto personal, libre, directo y secreto si aceptan la propuesta de incremento del 6.8% global que les ofreció el gobierno.

En tanto, Marath Bolaños, secretario de Trabajo y Previsión Social, aseguró: “Estamos hablando que son 670 unidades electorales en donde asistirá un padrón de 476 mil 260 personas que, reitero, son las pertenecientes trabajadoras en activo con derecho a voto”.

Las movilizaciones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social para exigir aumento salarial, así como abasto de insumos y medicamentos, comenzaron desde el 24 de septiembre y se endurecieron el pasado 1 de octubre cuando un contingente de manifestantes irrumpió de manera violenta el edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS.

A partir de ahí se han llevado a cabo bloqueos de vialidades a nivel nacional y existe la amenaza de dar acceso libre en casetas e instalaciones del Metro y Metrobús este martes en la Ciudad de México.

Con información de Bogdán Castillo y Guadalupe Madrigal.

LECQ