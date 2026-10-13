Sociedad

¿Tembló en México Hoy? Magnitud y Epicentro de Temblores este 13 de Octubre 2026

Durante el pasado mes de septiembre de 2026, el Sismológico Nacional reportó 3 mil 133 movimientos telúricos

Desalojo por sismo en CDMXDesalojo por sismo en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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México tiembla a diario: 3,133 sismos en septiembre, el más fuerte de 5.5 en el Golfo de Tehuantepec. Hoy no hay temblores mayores a 4.0. Sigue el reporte completo en N+.

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