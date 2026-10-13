¿Tembló en México Hoy? Magnitud y Epicentro de Temblores este 13 de Octubre 2026

En México, se registran temblores todos los días, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), que da a conocer el reporte de la sismicidad y detalla la magnitud y epicentro, aunque la mayoría es imperceptible y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los sismos de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Sismos hoy en México

Durante las primeras horas de hoy, el Sismológico informó sobre un temblor de magnitud superior a 4.0 en el país.

A las 9:43 horas, se reportó sismo de magnitud 4.2 a 82 km al sur de Salina Cruz, Oaxaca, a 16 km de profundidad.

Durante el pasado mes de septiembre de 2026, el Sismológico Nacional reportó 3 mil 133 sismos con epicentros dentro del territorio mexicano. Las magnitudes van de 1.2 a 5.5.

El evento más grande del mes fue de magnitud 5.5. Se registró el día 2, a las 06:28 horas, y su epicentro se localizó en el Golfo de Tehuantepec, a 145 km al suroeste de Huixtla, Chiapas.

Con información de N+

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