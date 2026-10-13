Así Evitas Bloqueo y Marcha de Trabajadores del IMSS: Alternativa Vial a Protesta en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México advirtió sobre posibles afectaciones viales este martes por una movilización prevista alrededor de las 15:00 horas en distintos puntos de la capital, entre ellos Paseo de la Reforma, avenida Insurgentes y Calzada de Tlalpan.

De acuerdo con la dependencia, antes de la movilización se prevé una concentración en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado sobre avenida Cuauhtémoc, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

La SSC recomendó a los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado y considerar rutas alternas para evitar las zonas con posibles complicaciones en la circulación.

Además de Paseo de la Reforma, avenida Cuauhtémoc, avenida Insurgentes y Calzada de Tlalpan, las vialidades donde podrían registrarse afectaciones son Viaducto Río de la Piedad y Eje 3 Oriente.

Como alternativas viales, la SSC recomendó utilizar Anillo Periférico, avenida Doctor Vértiz, avenida Chapultepec, Eje 4 Sur, Ejes 1 y 2 Oriente, así como avenida División del Norte.

La dependencia informó que mantendrá el monitoreo de las movilizaciones y difundirá actualizaciones sobre cambios de ruta, cierres y alternativas de circulación mediante las cuentas oficiales del Centro de Orientación Vial, conocido como OVIALCDMX, en redes sociales y su canal de WhatsApp.

Las movilizaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) están previstas en dos horarios este martes. La primera concentración está programada para las 9:00 horas en la Unidad de Medicina Familiar número 35, ubicada en calle 7 número 200, colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco.

La protesta es convocada por integrantes de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, quienes posteriormente prevén trasladarse a la sede de esa sección sindical, también en Iztacalco.

Por la tarde, a las 15:00 horas, trabajadores activos y jubilados se reunirán en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, desde ahí, tienen previsto marchar hacia las oficinas centrales del IMSS, ubicadas en Paseo de la Reforma, en la colonia Juárez.