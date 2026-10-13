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Así Evitas Bloqueo y Marcha de Trabajadores del IMSS: Alternativa Vial a Protesta en CDMX

Las autoridades capitalinas mantienen el seguimiento de las concentraciones previstas para esta tarde

Así Evitas Bloqueo y Marcha de Trabajadores del IMSS: Alternativa Vial a Protesta en CDMXProtesta de Trabajadores del IMSS en CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Protesta del IMSS en CDMX a las 15:00. Afectaciones en Reforma e Insurgentes. SSC recomienda rutas alternas.

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