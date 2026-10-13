Marchas

Ruta de la Marcha de Trabajadores del IMSS Hoy: No Pases por esta Zona También Hay Bloqueo

Trabajadores activos y jubilados se concentrarán en distintos puntos de la capital

Bloqueo de trabajadores del IMSSProtesta de trabajadores del IMSS frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI. Foto: Cuartoscuro

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