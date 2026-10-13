Ruta de la Marcha de Trabajadores del IMSS Hoy: No Pases por esta Zona También Hay Bloqueo

A lo largo de este martes habrá movilizaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las protestas generarán afectaciones a la circulación en principales vialidades de la capital.

La movilización principal está convocada para las 15:00 horas, con punto de reunión en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y destino en las oficinas centrales del IMSS.

Sin embargo, por la mañana también se tiene previsto un bloqueo, pues integrantes de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social realizarán otra concentración a partir de las 9:00 horas, en la Unidad de Medicina Familiar número 35 del IMSS.

El punto se ubica en calle 7 número 200, colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco. Posteriormente, los participantes se trasladarán a la sede de la Sección XXXV del sindicato, también en esa demarcación.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, trabajadores activos y jubilados del IMSS, este se reunirán a las 15:00 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en avenida Cuauhtémoc número 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Desde ese punto, los manifestantes tienen previsto trasladarse hacia las oficinas centrales del instituto, localizadas en avenida Paseo de la Reforma número 476, colonia Juárez, en la misma alcaldía.

La movilización podría afectar la circulación en avenida Cuauhtémoc y Paseo de la Reforma. También se contempla la posible llegada de autobuses con participantes y la incorporación de otras organizaciones sindicales y sociales.

La SSC CDMX recomendó como alternativas viales Anillo Periférico, Doctor Vertiz, Av. Chapultepec, Eje 4 Sur, Eje 1 y 2 Oriente y Av. División del Norte.

Toma en cuenta que el 14 de octubre también habrá una movilización: Trabajadores del IMSS Anuncian Nueva Marcha para Mañana: A Esta Hora Empiezan Bloqueos en CDMX.

Exigirán una participación equitativa en las estructuras sindicales. De igual manera, señalaron que habrá cierre en las 23 coordinaciones estatales.

FBPT