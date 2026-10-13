Agenda de Marchas, Concentraciones y Rodadas Programadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 13 de octubre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 7 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 13 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Trabajadores Activos y Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social marcharán a las 15:00 horas del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc con destino a las Oficinas Centrales del IMSS en Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

La Sección 35 de la Ciudad de México del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social se concentrará a las 09:00 horas en la Unidad de Medicina Familiar 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Calle 7 número 200, colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco.

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se reunirá a las 10:00 horas en Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

A las 18:00 horas, ciclistas rodarán de la Bahía del Hormibus, en Azcapotzalco 586, colonia Centro de Azcapotzalco con destino: recorrido por las calles de la alcaldía.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ