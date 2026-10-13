Internacional

Papa León XIV Ingresa al Hospital para Cirugía en el Pulmón

Afuera del Hospital Gemelli, en el noroeste de Roma, se congregó una multitud de fieles para orar por el pontífice

Papa León XIV HospitalLeón tenía varias actividades programadas esta semana, pero el Vaticano canceló todas sus audiencias hasta el 20 de octubre. Foto: Reuters.
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+