Papa León XIV Ingresa al Hospital para Cirugía en el Pulmón

El Papa León XIV ingresó al Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma para ser sometido a una cirugía en el pulmón.

Es el primer episodio médico de sus 17 meses de pontificado y se espera que se mantenga internado durante una semana para su recuperación.

"Esta tarde será operado de un nódulo pulmonar por el equipo médico de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora. Se dará más información a lo largo de esta tarde", afirmó la Oficina de Prensa del Vaticano.

La intervención determinará si la lesión es maligna y si se necesita otro tratamiento, según los expertos.

El pontífice fue trasladado en una caravana de autos que partió desde de la Santa Sede, a unos 20 minutos del centro médico.

La caravana salió por la puerta Perugino de la Ciudad del Vaticano, una de las principales entradas del estado amurallado en el centro de Roma.

Afuera del Hospital Gemelli, en el noroeste de Roma, se congregó una multitud de fieles para desearle lo mejor.

León XIV entró al hospital por la puerta principal y saludó con la mano a las decenas de personas que le dieron la bienvenida. Igual saludó al personal del hospital y a los médicos que lo tratarán.

Aunque el Gemelli tiene un apartamento papal específico que han utilizado otros pontífices, con una capilla privada en el décimo piso, León XIV se alojará en una habitación cercana, ya que el apartamento papal está actualmente en obras de renovación.

El pontífice estadounidense de 71 años ha mostrado una transparencia inusual respecto al primer problema de salud importante que ha hecho público. Reveló el descubrimiento del pequeño nódulo localizado durante su oración dominical del mediodía y anunció que se lo extirparía.

Los oncólogos afirman que, incluso si el nódulo resulta ser canceroso, el pronóstico es "excelente", ya que habrá sido extirpado en una fase temprana.

Un nódulo pulmonar es una pequeña zona anormal que mide menos de 3 centímetros (aproximadamente 1,2 pulgadas) de diámetro.

A veces se detecta en una tomografía computarizada realizada para investigar otro problema, como un traumatismo o una infección pulmonar, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer. Los expertos señalan que el nódulo podría ser benigno o maligno y que es importante una evaluación rápida.

Si el nódulo es canceroso y se extirpa en una etapa temprana, el pronóstico es "excelente", y la cirugía por sí sola puede ser un tratamiento suficiente, afirmó el doctor Stephen Liu, experto en cáncer de pulmón del Lombardi Comprehensive Cancer Center de Georgetown.

Lorenzo Spaggiari, director de cirugía torácica del Instituto Europeo de Oncología (EIO) en Milán, quien no participa en la atención del papa pero conoce al equipo del Gemelli, dijo que esperaba que el equipo realizara una biopsia para determinar si el pontífice tiene cáncer de pulmón, seguida de la extirpación de una sección o lóbulo del pulmón donde se encuentra el nódulo.

Según el médico, ambos procedimientos podrían realizarse mediante técnicas robóticas y de forma consecutiva, bajo la misma anestesia, con diferentes equipos de especialistas.

El especialista aludió a una sofisticada tecnología de broncoscopia robótica llamada ION permite realizar biopsias de nódulos de tan solo 3 milímetros (1/10 de pulgada). Tanto el Gemelli como el EIO cuentan con esta tecnología, que lleva disponible en Italia apenas dos años.

El Gemelli también dispone de tecnología quirúrgica robótica, lo que permite que la operación para extirpar el nódulo se realice "mediante una técnica mínimamente invasiva", afirmó.

Según explicó, la técnica consiste en que el cirujano realiza cuatro pequeñas incisiones en el tórax a través de las cuales se insertan los instrumentos del robot Da Vinci. A continuación, el cirujano controla los brazos robóticos observando una pantalla que proporciona imágenes tridimensionales de alta definición del campo quirúrgico.

"Es una tecnología muy consolidada. Llevamos 20 años haciéndolo", afirmó.

No se sabía con certeza qué técnica se utilizaría. Gemelli ha documentado el uso de ambos procedimientos robóticos para diagnosticar y operar en menos de cuatro horas.

Según Spaggiari, el riesgo de la biopsia es "prácticamente cero", mientras que el riesgo quirúrgico es muy pequeño, con una tasa de mortalidad del 0.6% al 0.8% para pacientes que gozan de buena salud y tienen una buena función cardíaca y pulmonar.

León XIV, de 71 años, es considerado por lo demás sano y en buena forma física, dos factores positivos para su recuperación. Comentó que el nódulo fue descubierto durante "pruebas médicas recientes", y el Vaticano indicó ayer que ningún problema de salud en particular motivó el chequeo, al describirlo como "de rutina".

La víspera, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, señaló que a todos les sorprendió la serenidad del papa León XIV tras anunciar la operación a la que sería sometido este martes.

"Esperamos, tal y como él ha dicho, que estemos precisamente al comienzo de esta dificultad y que, por lo tanto, el problema se pueda resolver lo antes posible".

El clérigo y funcionario de la Santa Sede dijo que la tarde del lunes habló con el pontífice y le sorprendió la serenidad. Por su parte, habló de cómo se sentía ante la próxima intervención del líder católico.

"Estoy preocupado porque desde luego no me esperaba algo así, (pero se trata) de algo que, gracias a Dios, nos hemos dado cuenta enseguida", y confió que al haber detectado rápido el problema, se pueda solucionar sin contratiempos.

Alrededor del mundo se ha hecho un llamado para realizar una jornada de oración por la salud del papa, así como un rezo especial para que el desarrollo de la operación vaya por buen camino, así como por una pronta y plena recuperación.

León tenía varias actividades programadas esta semana, pero el Vaticano canceló todas sus audiencias hasta el 20 de octubre.

El líder de la Iglesia católica tiene previsto un viaje importante del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú. Pero no está claro si la cirugía y la recuperación afectarán el ambicioso itinerario, que incluye una docena de vuelos, dos traslados en helicóptero y cambios significativos de altitud en Perú.

El papa manifestó el domingo que aún planeaba realizar el viaje.

EIO recomienda a los pacientes no volar durante tres semanas después de una cirugía como la del papa, lo que le daría al pontífice el tiempo necesario para realizar su visita.

El Vaticano no tiene normas específicas que regulen quién asume si un líder de la Iglesia queda totalmente incapacitado. Incluso inconsciente durante la cirugía, León sigue siendo papa y conserva su autoridad.

El papa Francisco se mantuvo al mando durante sus prolongadas hospitalizaciones, al igual que antes el papa Juan Pablo II. Ambos hicieron nombramientos y emitieron leyes y comunicados desde el hospital. Un equipo de funcionarios ya se encarga de las operaciones cotidianas del Vaticano.

Sin embargo, los avances médicos y la mayor longevidad de los papas han puesto de relieve este vacío en el derecho eclesiástico y han impulsado llamados a que el Vaticano se prepare para el caso de que un papa enferme gravemente o quede incapacitado para gobernar.

Dos días antes de revelar su cirugía prevista, el pontífice confirmó un nombramiento importante. El viernes, aprobó al cardenal filipino Luis Antonio Tagle como nuevo decano del Colegio de Cardenales. Tagle, de 69 años, reemplaza al cardenal Giovanni Battista Re, de 92, cuyo mandato Francisco prorrogó en las semanas previas a su muerte.

Tagle fue designado a última hora para sustituir a León en la misa del miércoles con la que se clausurará una conferencia sobre la pastoral familiar.

El decano también desempeña un papel relevante en una transición papal. Preside el funeral del papa anterior y ayuda a dirigir las reuniones a puerta cerrada de los cardenales antes del cónclave para debatir las necesidades futuras de la Iglesia. Si tiene menos de 80 años cuando comience el cónclave, también preside la elección secreta de un nuevo papa en la Capilla Sixtina.

El Vaticano difundió una carta que León escribió a Re el domingo —el día de su anuncio— en la que le agradece su servicio a la Iglesia. Destacó en particular el papel que Re desempeñó en la reciente transición papal, cuando celebró el funeral de Francisco.

Con información de Agencias

ASJ