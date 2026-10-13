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Antonio Banderas Interpretará a Hernán Cortés en Película que Igual Usará IA

El filme se encuentra actualmente en fase de producción en París y se centra en la figura del conquistador español, como un soldado ávido de gloria

Antonio BanderasUtopai realizó el anuncio el día de ayer, justo en la conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América. Foto: AFP.

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