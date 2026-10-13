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Habrá Bloqueo Hoy de Trabajadores de la UNAM: A Esta Hora Empieza Manifestación en CDMX

Los manifestantes exigen el 20% de aumento salarial y respeto a sus derechos laborales

Protesta de trabajadores de la UNAMProtesta de trabajadores de la UNAM. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Manifestación en CDMX: Trabajadores de la UNAM demandan un 20% de aumento salarial y respeto a sus derechos. La protesta podría bloquear vialidades importantes. Infórmate más.

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