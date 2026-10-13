Habrá Bloqueo Hoy de Trabajadores de la UNAM: A Esta Hora Empieza Manifestación en CDMX

Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) protestaron este martes en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con autoridades capitalinas, los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la UNAM exigen el 20% de aumento salarial, revisión contractual, respeto a sus derechos laborales y la dignificación del trabajo universitario.

Además, toma en consideración que hoy los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocaron a una mega marcha a las 3 de la tarde, que tendrá como punto de partida el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Sigue el LIVEBLOG de N+ con todos los detalles de la protesta.

Hora y lugar de marcha de trabajadores de la UNAM

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la UNAM se concentraron a las 10:00 horas en la Torre de Rectoría de la UNAM, en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Se prevé que a esta protesta se sumen otras organizaciones en apoyo, entre ellas las Coordinación Nacional Colegiada del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura.

Además, no se descarta que realicen el bloqueo de vialidades sobre Avenida Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría, como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas.

Con información de N+

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