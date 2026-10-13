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Bloqueo en Insurgentes Hoy: Ruta Alterna a Manifestación de Trabajadores de la UNAM

Los integrantes del Sindicato se concentrarán en la Torre de Rectoría de la UNAM, en Ciudad Universitaria

Protesta de trabajadores de la UNAM en CUProtesta de trabajadores de la UNAM en CU. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Manifestación en Ciudad Universitaria: Sindicato de la UNAM pide mejoras salariales y laborales. Toma Avenida Universidad o Periférico Sur como rutas alternas.

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