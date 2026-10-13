Bloqueo en Insurgentes Hoy: Ruta Alterna a Manifestación de Trabajadores de la UNAM

Este martes habrá bloqueo en la Avenida Insurgentes Sur, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX), es por eso que en N+ te decimos la ruta alterna que puedes tomar.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la UNAM se concentran en la Torre de Rectoría de la UNAM, en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Las alternativas viales que puedes utilizar son Avenida Universidad, Avenida del Imán y Periférico Sur.

Toma en consideración que hoy los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocaron a una mega marcha a las 3 de la tarde, que tendrá como punto de partida el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Sigue el LIVEBLOG de N+ con todos los detalles de la protesta.

¿Qué piden los trabajadores de la UNAM?

Los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la UNAM exigen el 20% de aumento salarial, revisión contractual, respeto a sus derechos laborales y la dignificación del trabajo universitario.

Se prevé que a esta protesta se sumen otras organizaciones en apoyo, entre ellas las Coordinación Nacional Colegiada del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura.

Con información de N+

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