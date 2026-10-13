Internacional

Dan 40 Años de Cárcel a Duane ‘Keffe D’ Davis por Asesinato del Rapero Tupac Shakur

El exlíder de una pandilla de Los Ángeles fue encontrado culpable en agosto

Duane Davis permanece de pie durante audiencia de sentencia tras su condena por el asesinato del rapero Tupac Shakur. Foto: Pool vía ReutersDuane Davis permanece de pie durante audiencia de sentencia tras su condena por el asesinato del rapero Tupac Shakur. Foto: Pool vía Reuters

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