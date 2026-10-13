Dan 40 Años de Cárcel a Duane ‘Keffe D’ Davis por Asesinato del Rapero Tupac Shakur

La justicia de Estados Unidos de América (EUA) sentenció este martes a Duane Keffe D Davis, exlíder de una pandilla de Los Ángeles, a una condena de al menos 40 años de cárcel por el asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996.

Davis fue encontrado culpable del crimen en agosto, luego de horas de liberación de un jurado, y este día conoció el fallo de un tribunal en Las Vegas.

En total, la jueza Carli Kierny sentenció al hombre a dos penas que pueden ir de un mínimo de 20 años hasta la cadena perpetua por el asesinato y el uso de un arma mortal.

"No puedes arrebatarle un hombre a su familia. No puedes quitarle la vida, todo su futuro y simplemente salirte con la tuya. Nos tomó 30 años pero ahora vas a enfrentar a la justicia por lo que hiciste el 7 de septiembre de 1996”, le dijo la jueza al sujeto.

El hecho ocurrió cuando el rapero Tupac Shakur se encontraba en Las Vegas para ver una pelea de Mike Tyson.

Dos horas después, un Cadillac blanco se detuvo en un semáforo rojo junto al BMW en el que viajaba el rapero, y un hombre lo asesinó a tiros.

De acuerdo con los fiscales, Davis entregó el arma a alguien que estaba sentado en el asiento trasero del Cadillac y ordenó a esa persona que disparara contra el rapero, quien murió seis días después.

El asesinato del artista, conocido por éxitos como "California Love" y "All Eyez on Me", era uno de los casos sin resolver más célebres de EUA.

La investigación se estancó durante décadas por falta de pruebas, pero el caso se reactivó en 2019, luego de que Davis publicara un libro con sus memorias. Se trata de la única persona que ha sido acusada por este crimen.