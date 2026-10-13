Programas sociales

¿Dónde Hay Entrega de Casas de Vivienda Bienestar 2026? CONAVI Avanza en Reparto

La Comisión Nacional de Vivienda anunció que está realizando preparativos para realizar la entrega de 1,410 casas en 2026

Conoce Dónde Hay Entrega de Casas de Vivienda Bienestar 2026La Conavi continúa realizando la entrega de casas del Bienestar. Foto: Conavi
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