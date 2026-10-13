¿Dónde Hay Entrega de Casas de Vivienda Bienestar 2026? CONAVI Avanza en Reparto

En octubre, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) se prepara para entregar casas del programa Vivienda para el Bienestar, y acá te decimos dónde recibirán las llaves de sus hogares en 2026.

Luego de que en el mes de septiembre se abriera un nuevo periodo de inscripciones para el apoyo que ofrece a los mexicanos la oportunidad de adquirir una casa a precio accesible, con un costo por debajo del comercial, ahora toca el turno de que más beneficiarios comiencen a disfrutar de sus viviendas.

Desde hace unos meses, las entregas de las casas del Bienestar se realizan en vivo directamente en las Mañaneras del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum y en ellas se destacan las historias de algunas familias que han recibido las llaves de su nuevo hogar.

¿Dónde habrá entrega de casas de Conavi en 2026?

La Comisión Nacional de Vivienda anunció que está muy cerca de entregar 1,410 casas del proyecto CITNOVA, las cuales forman parte del programa Vivienda Bienestar en el municipio de San Agustín Tlaxiaca en el estado de Hidalgo.

"Seguimos trabajando para que más familias mexicanas hagan efectivo su derecho a una vivienda adecuada. Con cada vivienda, construimos bienestar", se lee en su publicación.

Previamente, en una conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras dio a conocer que a finales de 2026 se entregarán hasta 50 mil viviendas más.

De esta manera, se pide a las personas que realizaron su registro y que resultaron seleccionadas en los sorteos de la Conavi estar pendientes del proceso a seguir para la entrega de su casa del Bienestar.

Si te interesa ser parte de este programa y aún no haces tu registro, actualmente puedes realizar el pre-registro de Vivienda para el Bienestar por internet, y en esta nota te decimos cómo hacerlo.

PPP